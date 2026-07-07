Reprochan a EU ‘trofeo’ de captura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó al gobierno de Estados Unidos y a la Fiscalía General de la República (FGR) por la falta de información sobre el presunto traslado de Ismael El Mayo Zambada a territorio estadounidense

MÉXICO.- La presidenta Sheinbaum cuestionó la falta de información sobre el traslado de «El Mayo» a Estados Unidos, así como la posible participación de autoridades de ese país en México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó al gobierno de Estados Unidos y a la Fiscalía General de la República (FGR) por la falta de información sobre el presunto traslado de Ismael El Mayo Zambada a territorio estadounidense y la posible intervención de autoridades de ese país en territorio mexicano. En su conferencia matutina, señaló que, desde la administración anterior, no se ha recibido información suficiente y ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitar a la FGR que determine si se cometió algún delito durante el proceso.

También pidió que la FGR solicite información de forma directa al FBI y que informe públicamente sobre el estado de las investigaciones iniciadas durante la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, hoy embajador de México en el Reino Unido.

“Está pidiendo la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fiscalía General de la República ver si hay algún delito en todo este proceso. Y también que solicite información de manera directa al FBI.

Ya le estamos pidiendo también a la FGR que informe, ya sea hoy o mañana, de las investigaciones que entonces se realizaron sobre este caso y de las que permanecen abiertas”, comentó Sheinbaum.

En la misma conferencia, la secretaria de Gobernación recuentó los hechos relacionados con la aeronave que trasladó a Zambada a Estados Unidos. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de las acciones en Sinaloa desde octubre de 2024: 16,440 elementos desplegados, 2,540 arrestos, 94.5 toneladas de droga, 5,900 armas decomisadas y 2,414 laboratorios clandestinos destruidos.

La presidenta insistió en esclarecer si alguna agencia estadounidense intervino en territorio mexicano sin autorización y si el entonces embajador Ken Salazar aportó información falsa al gobierno mexicano. “México es un país soberano.

Hay una operación; México pregunta a Estados Unidos y Estados Unidos responde a través de la Embajada. Después aparece una nota periodística con una versión que contradice lo informado por la Embajada. Entonces, ¿quién mintió o quién miente? Es un asunto relevante porque tiene que ver con la relación bilateral y no se puede decir una cosa al gobierno de México y después otra”, subrayó.

Con información de Excelsior