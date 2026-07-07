Suspenden operativos de búsqueda por alerta en Reynosa

Mandos de seguridad comunicaron a su personal que toda diligencia quedaba suspendida como medidas preventivas

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón

Por motivos de seguridad, las diligencias policiales y las labores de búsqueda de personas desaparecidas que realizan colectivos fueron suspendidas este martes en Reynosa.

Alrededor de las 10:00 horas, mandos estatales y militares comenzaron a notificar a su personal que toda diligencia en campo quedaba suspendida como medida preventiva.

Diversos colectivos que tenían programados recorridos en distintos puntos de la ciudad recibieron la indicación.

Uno de los grupos confirmó que el aviso les llegó al mediodía, por lo que decidieron detener sus actividades a las 14:00 horas.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido mayor información oficial, aunque se espera un pronunciamiento en breve.

De manera paralela, desde temprano comenzaron a difundirse un par de audios en grupos de mensajería.

En las grabaciones, una voz masculina —que aparenta ser un mando del Ejército Mexicano adscrito a la Octava Zona Militar— exhorta a la tropa a extremar precauciones.

La voz señala el temor de una reacción violenta de grupos delincuenciales tras el aseguramiento de algo relevante y pide mantenerse alerta ante cualquier situación sospechosa, conducirse a la defensiva y desplazarse en grupos.

También hizo un llamado a reforzar la vigilancia y tener cuidado al conducirse a Monterrey.

De manera preliminar, y no oficial, se supo que la misma alerta fue turnada a elementos de la Guardia Nacional y a personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

La Octava Zona Militar abarca Reynosa, Matamoros, parte de la ribera del río Bravo y Nuevo León.

Contexto de operativos

En los últimos días, Reynosa y Matamoros han sido escenario de diversos operativos encabezados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal.

Estos despliegues han resultado en decomisos de armamento y detenciones de personas presuntamente vinculadas con hechos ilícitos entre ellos el huachicol.

Un incidente más reciente fue reportado este mismo martes por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, que informó que elementos del Ejército Mexicano abatieron a un civil armado y aseguraron cinco armas de fuego y equipo táctico, en respuesta a una agresión ocurrida en la brecha del Becerro, a la altura del rancho Las Asturias.

Las autoridades no detallaron si hubo personas detenidas aunque señalaron que hubo aseguramiento de armas de fuego y equipo táctico.