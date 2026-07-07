Tv Azteca entra a concurso mercantil; podría ser declarada en quiebra

La televisora había pedido el auxilio judicial frente a la carga de adeudos que tiene tanto con acreedores en México y, sobre todo, en Estados Unidos

Staff

Ciudad de México.-El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México, declaró procedente la solicitud de juicio mercantil presentada por TV Azteca en el primer trimestre del año, al considerar que, de acuerdo con la ley, la televisora “incurrió en incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones”.

El procedimiento había sido solicitado por la misma televisora, que pidió el auxilio judicial frente a la carga de deudas que tiene tanto con acreedores en México y, sobre todo, en Estados Unidos.

Con ello, inicia un periodo de al menos 185 días en que la televisora suspende el pago de deudas contraídas antes de la sentencia, así como otros pagos, salvo los que son indispensables para la operación –entre ellos salarios, contribuciones fiscales y seguridad social–. También queda en suspenso cualquier procedimiento de embargo contra la compañía.

De acuerdo con la resolución publicada en la página del Órgano de Administración Judicial se determina “procedente la solicitud de concurso mercantil presentada” por la televisora, al tiempo que se determina un etapa de conciliación de 185 días naturales entre Tv Azteca y sus acreedores, los cuales empezarán a contar a partir del día en que se haga la publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Federación.

A la vez, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) debe designación del conciliador en un plazo de máximo cinco días, el mismo que debe iniciar un procedimiento para determinar los créditos y deudas que tiene la televisora.

Para ello, Tv Azteca debe poner a disposición del conciliador sus libros de contabilidad, registros y documentos, además de los recursos para gastos de registro y publicaciones.

Si por medio de la conciliación no se logra una salida ordenada a las obligaciones de la televisora, ésta será declarada en quiebra.

El proceso desde ya reviste las acusaciones de acreedores de Estados Unidos, que han señalado a la televisora de esconder sus activos y de contratar un crédito de 290 millones de dólares con AlterBank, “una entidad en Santa Lucía vinculada a actividades delictivas”, pese a las deudas que ya arrastraba con ellos. Esto al final implica reducir la masa concursal.

Los acreedores de Tv Azteca en Estados Unidos buscan modificar y ampliar su demanda contra la televisora; la acusan de ocultar los activos con los que debe responder a sus deudas y de usar el concurso mercantil que se lleva a México para “incumplir sistemáticamente” con las reglas del contrato que firmaron en su momento para la emisión de unos bonos que en 2020 la empresa de Grupo Salinas dejó de pagar.

Según los acreedores, la televisora de Grupo Salinas creó TVA III, “y luego la dotó de más activos netos que todas las demás subsidiarias de TV Azteca combinadas”, exponen los acreedores, liderados por The Bank of N.Y. Mellon. “Esos activos incluyen la licencia de radiodifusión emitida por el gobierno a TV Azteca, que puede ser el activo más valioso” de la empresa, enfatiza una carta enviada por los acreedores a juzgadores de Estados Unidos.