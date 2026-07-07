Urgen donadores para niño mordido por cascabel

Necesita sangre tipo O positivo (O+) y plaquetas, luego de que ingresa al Hospital Infantil de Ciudad Victoria tras sufrir el ataque de una víbora

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Familiares del menor Luis Gadiel Cepeda Ordóñez lanzaron un llamado urgente a la ciudadanía para solicitar donadores de sangre tipo O positivo (O+) y plaquetas, luego de que el niño fuera internado en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria tras sufrir el ataque de una víbora de cascabel.

De acuerdo con una publicación difundida en redes sociales por familiares del menor, Luis Gadiel permanece internado en dicho nosocomio, donde recibe atención médica especializada debido a las efectos de la mordedura del reptil.

Ante la necesidad de continuar con su tratamiento, la familia pidió el apoyo de personas que puedan donar sangre y plaquetas, indispensables para la recuperación del pequeño.

En el mensaje se señala que los interesados pueden comunicarse directamente con la madre del menor al número 899-451-3084 para recibir información sobre el proceso de donación.

La petición ha comenzado a circular entre usuarios de redes sociales, quienes han compartido la publicación con el objetivo de encontrar donadores y brindar apoyo a la familia en este momento crítico.

Las autoridades sanitarias y organismos de salud han destacado en diversas ocasiones la importancia de la donación voluntaria de sangre y plaquetas, especialmente en casos de emergencia pediátrica donde estos componentes pueden ser determinantes para salvar vidas.

Familiares de Luis Gadiel reiteraron el llamado a la solidaridad de la población, confiando en que la respuesta ciudadana permita reunir los donadores necesarios para contribuir a la recuperación del menor.