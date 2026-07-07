Van por nuevos paradores turísticos para Miquihuana y Tula

El propósito es resaltar la identidad natural y cultural del Altiplano tamaulipeco, además de generar nuevos atractivos para quienes recorren la región

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Turismo de Tamaulipas analiza la construcción de 2 nuevos paradores turísticos en la región del Altiplano, con proyectos que podrían desarrollarse en los municipios de Miquihuana y Tula, informó el titular de la dependencia, Benjamín Hernández Rodríguez.

El funcionario explicó para Expreso que actualmente el proyecto más avanzado es el de Miquihuana, aunque su inicio depende de la liberación de aspectos relacionados con la tenencia del terreno y de los procesos que deberá ejecutar la Secretaría de Obras Públicas.

“Estamos tratando de hacer más paradores. Estamos esperando el de Miquihuana; por ahí tenemos un tema con el terreno. No es como que llegue uno y construya, si fuera así ya hubiéramos hecho más, pero estamos trabajando en ello”, señaló.

Hernández Rodríguez detalló que la intención es desarrollar al menos 2 nuevos espacios turísticos similares a los ya existentes en Gómez Farías, Jaumave y Jiménez.

Estos paradores se han convertido en puntos de referencia para visitantes al contar con letras monumentales, esculturas representativas de la fauna local, bancas, áreas de descanso y espacios diseñados para la toma de fotografías y la promoción turística de cada municipio.

“Queremos hacer por lo menos dos más. Estamos valorando si Tula sería el otro. El que va más avanzado es el de Miquihuana”, comentó.

De concretarse, los nuevos paradores buscarían resaltar la identidad natural y cultural del Altiplano tamaulipeco, además de generar nuevos atractivos para quienes recorren la región.

El secretario precisó que los tiempos de ejecución aún son inciertos, ya que la Secretaría de Turismo no es la encargada de realizar las obras, por lo que el avance dependerá de que Obras Públicas concluya los procedimientos correspondientes y se encuentren disponibles los terrenos para iniciar las licitaciones.

“No sé si este año pudiera empezar la construcción. Dependemos también de Obras Públicas. Una vez que el terreno esté listo para construir, se iniciarán los trámites de licitación y todo lo necesario”, explicó.

Además de estos proyectos, la dependencia estatal mantiene acciones para mejorar la infraestructura de acceso a distintos destinos turísticos.

Entre ellas destacan trabajos de rehabilitación carretera en Gómez Farías y la atención de solicitudes para mejorar la conectividad hacia Puerto Paraíso.

El funcionario agregó que estas acciones forman parte de una estrategia para facilitar el arribo de visitantes a los principales atractivos turísticos de Tamaulipas y fortalecer la oferta turística en distintas regiones del estado.