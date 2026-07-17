Alistan inyección de recursos para reparar calles

El alcalde Eduardo Gattás Báez informó que el apoyo es resultado de las gestiones realizadas recientemente en la Ciudad de México y será anunciado en los próximos días

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Gobierno de Victoria está por recibir una bolsa extraordinaria de recursos federales para acelerar el programa de bacheo y pavimentación, mientras implementa una nueva estrategia para garantizar agua potable y servicios públicos en las colonias asentadas en las partes más altas de la Sierra Madre, donde la infraestructura actual ya no permite abastecer por la red hidráulica.

El alcalde Eduardo Gattás Báez informó que el apoyo es resultado de las gestiones realizadas recientemente en la Ciudad de México y será anunciado en los próximos días, una vez que quede definido el monto y las obras que podrán ejecutarse con ese presupuesto adicional.

«Vamos a bajar un recurso extra y lo vamos a aplicar con carpeta asfáltica en nuevas vialidades; tendremos más recursos para bachear y darle un muy buen arreglo a Victoria», señaló el edil, quien estimó que en un plazo de tres a cuatro meses podría observarse un avance importante en la recuperación de la carpeta asfáltica.

Precisó que actualmente el municipio ya invierte alrededor de 10 millones de pesos en un programa especial de bacheo y mantiene operando tres cuadrillas equipadas con maquinaria propia. Sin embargo, adelantó que, con la llegada del nuevo financiamiento, podrían contratarse dos equipos adicionales para ampliar la cobertura y reducir los tiempos de atención.

Gattás reconoció que el deterioro de las vialidades representa uno de los mayores desafíos para la administración municipal. Incluso, reveló que de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Obras Públicas, serían necesarios más de 2 mil millones de pesos para rehabilitar por completo la red de calles de la capital, afectada por las lluvias acumuladas en los últimos dos años.

Durante los recorridos que realiza por distintos sectores de la ciudad, el alcalde también detectó las complicaciones que enfrentan las familias que viven en las laderas de la Sierra Madre, donde la presión del sistema hidráulico ya no permite impulsar el agua potable hasta las viviendas ubicadas en las zonas más elevadas.

«Pasando el libramiento todavía podemos llevar agua unas dos cuadras hacia arriba; más allá ya no es posible por tubería», explicó, al señalar que mientras entra en operación la segunda línea del acueducto el suministro continuará mediante pipas y con un esquema logístico más eficiente.

Como parte de ese rediseño, el Ayuntamiento sustituirá los camiones recolectores por camionetas de menor tamaño en aquellas colonias donde las pendientes representan un riesgo para las unidades pesadas. Además, las brigadas municipales aprovechan los recorridos para restablecer luminarias afectadas por las recientes tormentas.

El alcalde aseguró que la entrada en funcionamiento de la segunda línea del acueducto permitirá estabilizar el abasto de agua en la capital; mientras tanto, el municipio concentrará esfuerzos en mejorar el suministro mediante pipas y garantizar que los servicios públicos lleguen hasta las colonias más alejadas de la zona urbana.