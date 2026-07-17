Aseguran más de 39 mil litros de diésel en cateo interinstitucional en Matamoros

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que integrará la carpeta de investigación correspondiente y dará seguimiento a las indagatorias para determinar responsabilidades.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

Un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General de la República permitió el aseguramiento de más de 39 mil litros de diésel en un inmueble de la colonia Aeropuerto, en este municipio fronterizo.

De acuerdo con información oficial, la diligencia de cateo se ejecutó con el apoyo de elementos de la DEFENSA, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Guardia Estatal y personal de Seguridad Física de PEMEX.

En el interior del predio las autoridades localizaron y aseguraron más de 30 toneles que contenían probable derivado del petróleo, así como un tanque estacionario con aproximadamente 39 mil litros de diésel.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que integrará la carpeta de investigación correspondiente y dará seguimiento a las indagatorias para determinar responsabilidades.

Este aseguramiento se suma a las acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para inhibir el robo y trasiego de hidrocarburos en la región.