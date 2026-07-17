Autopsia revela que Dafne murió por asfixia; madre anuncia que llevará el caso «hasta las últimas consecuencias»

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La autopsia practicada a Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años fallecida tras participar en un campamento de la Academia Militarizada Doenitz, reveló que la menor murió por asfixia y presentaba además signos de agresión, informó su madre, Alejandra Quintos, luego de conocer los resultados periciales.

Visiblemente consternada, la madre señaló que fue la autoridad judicial quien le dio a conocer el contenido del dictamen forense y aseguró que continuará con las acciones legales para que los responsables sean sancionados.

«La niña fue asfixiada, tiene demasiada agua en sus pulmones, aparte de haber sido agredida y más cosas horribles. Lo bueno de todo esto, si Dios sacrificó a su hijo, que yo no sacrifique a la mía por más almas de niños que rescate el día de hoy. Me siento muy orgullosa de mi hija, Dafne Zapata Quintos, y sé que se va a hacer justicia; que la justicia haga lo suyo»

Alejandra Quintos afirmó que el resultado de la necropsia confirmó la gravedad de las lesiones que presentaba su hija y adelantó que también solicitó un peritaje independiente para fortalecer la investigación.

«El resultado es fatal, su cuerpecito ya no resistió, tenía mucha agua en sus pulmones, exceso de agua… Ya hice la necropsia independiente… Me voy a ir a acusarlos hasta donde tope porque esto no se puede quedar así», manifestó.

La madre de la menor expresó además que tras concluir los estudios forenses, agradeció a la médica legista por el trato brindado a su hija durante las diligencias.

Asimismo, expresó su reconocimiento a las muestras de solidaridad recibidas por parte de la ciudadanía, al asegurar que el respaldo de la comunidad le ha dado fortaleza para continuar con su exigencia de justicia.

«Es una pena que mi hija tuviera que morir para que abrieran todos bien los ojos… Quiero justicia y yo sé que la Secretaría de Marina, sé que la Armada de México van a tomar cartas en el asunto»

Finalmente, hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo para que se revisen las condiciones de operación de las instituciones con formación militarizada, se verifique que cuenten con la documentación correspondiente y se garantice el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la adolescente y determinar las responsabilidades correspondientes.