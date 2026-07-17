La paz interior no se encuentra en lo material, afirma maestro de Bhakti Yoga en Victoria

Srípad Bhaktivedanta Sadhu Maharaj, residente de Vrindavan, India, llegó a Ciudad Victoria como parte de una gira internacional para compartir el conocimiento védico y la práctica del Bhakti Yoga.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En una época marcada por el estrés, la ansiedad y la búsqueda constante de éxito material, el maestro espiritual Srípad Bhaktivedanta Sadhu Maharaj sostiene que la verdadera paz no se encuentra en las posesiones, sino en el desarrollo de la vida espiritual.

El residente de Vrindavan, India, llegó a Ciudad Victoria como parte de una gira internacional para compartir las enseñanzas del conocimiento védico, una tradición milenaria que, afirma, ofrece respuestas a los problemas emocionales y existenciales que enfrenta el ser humano en la actualidad.

Originario de Letonia y discípulo de la tradición del Bhakti Yoga, explicó que pasa alrededor de siete meses al año en India y dedica los otros cinco a recorrer distintos países difundiendo este conocimiento. En esta ocasión, sus maestros espirituales lo enviaron a América Latina, con una estancia de tres semanas en México.

Su recorrido comenzó en Ciudad de México, continuó por Tulancingo y Zacatecas, para llegar ahora a Ciudad Victoria, antes de seguir hacia Cancún, Isla Mujeres y posteriormente Lima, Perú.

Durante su visita, aseguró que el conocimiento védico es el más antiguo del que se tiene registro y lo describió como la fuente espiritual de la que derivan las distintas tradiciones religiosas. En India, explicó, se conoce como Sanatana Dharma y está dirigido a cualquier persona, sin importar su religión o cultura.

Maharaj consideró que gran parte del malestar que viven las personas proviene de haber enfocado su vida únicamente en alcanzar metas materiales, descuidando su dimensión espiritual.

«Las personas buscan muchas cosas materiales, pero siguen sintiéndose vacías porque se han alejado de su verdadera naturaleza espiritual», expresó durante la entrevista.

Como alternativa, promueve la práctica del Bhakti Yoga mediante la meditación con el conocido mantra Hare Krishna, el cual, explicó, ayuda a aquietar la mente y fortalecer la conexión espiritual.

Desde su perspectiva, el canto de este mantra permite disminuir el estrés, la ansiedad y la frustración al generar una experiencia de paz interior que, asegura, no depende de las circunstancias externas.

Durante su estancia en la capital tamaulipeca desarrollará una agenda de seis días que contempla visitas a cuatro centros de rehabilitación, una conferencia interreligiosa, participaciones en medios de comunicación y encuentros abiertos al público en una cafetería vegetariana del centro de la ciudad.

El maestro espiritual subrayó que las actividades están abiertas para cualquier persona interesada, independientemente de sus creencias religiosas, ya que considera que el conocimiento védico es un patrimonio universal.

Las conferencias se realizarán del 19 al 22 de julio en Ciudad Victoria y la entrada será completamente gratuita para quienes deseen conocer más sobre las enseñanzas del Bhakti Yoga y la meditación como herramientas para encontrar paz interior.