Mundial quedó a deber; más de la mitad de los restaurantes no vio más clientes

Lejos de convertirse en una fiesta para los negocios de alimentos y bebidas, más de la mitad de los establecimientos no registró ningún incremento

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Mundial no llevó a los aficionados a los restaurantes como esperaba el sector gastronómico.

Lejos de convertirse en una fiesta para los negocios de alimentos y bebidas, más de la mitad de los establecimientos no registró ningún incremento en sus ventas durante el torneo.

Así lo reveló el presidente estatal de la CANIRAC, Juan Pablo González Martínez, quien reconoció que las expectativas eran mucho mayores antes del arranque de la competencia.

«En más del 50 por ciento de los establecimientos no hubo absolutamente ninguna reacción por parte de los clientes; no hubo incrementos, no hubo nada», declaró.

Explicó que únicamente los partidos de la Selección Mexicana lograron atraer un mayor número de consumidores, mientras que el resto de los encuentros pasó prácticamente desapercibido para la mayoría de los restaurantes.

Detalló que entre el 42 y 45 por ciento de los negocios reportó aumentos moderados, de entre 10 y 25 por ciento, mientras que solamente un pequeño grupo de bares especializados en la transmisión de eventos deportivos alcanzó incrementos de hasta 70 o incluso 100 por ciento.

El empresario atribuyó el comportamiento a que muchas familias prefirieron reunirse en casa para ver los partidos acompañados de una carne asada o una convivencia familiar, en lugar de acudir a restaurantes.

Pese a los resultados del torneo, dijo que el sector mantiene el optimismo de cara a la gran final y confía en que ese encuentro sí logre llenar los establecimientos. «Esperamos incrementos de al menos un 50 por ciento; sería un excelente resultado para los restaurantes», concluyó.