“Nunca nos había pasado un rasguño»: Director de Doenitz niega negligencia

El director de la institución, Luis Ponce, señaló que la menor ingresó a las regaderas , se desvaneció y ya no despertó, a pesar de haber recibido los primeros auxilios.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La Dirección de la Academia Militarizada Doenitz descartó que existiera dolo o negligencia en el deceso de la adolescente Dafne.

El director de la institución, Luis Ponce, señaló que la menor ingresó a las regaderas , se desvaneció y ya no despertó, a pesar de haber recibido los primeros auxilios.

“Nunca nos había pasado un rasguño en 36 años, puede contar con nuestro apoyo, porque no hubo dolo, no hubo negligencia, la niña aparentemente ya traía una dolencia que el doctor no supo detectar, no se le vio nada raro y de repente se desvaneció en la regadera bañándose y ya no despertó”.

El plantel que se ubica en calle Francisco Sarabia, entre Sonora y Saltillo fue asegurado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, se colocaron sellos con el número de carpeta de investigación 0027/2026.

Ponce detalló que la menor sufrió un primer desvanecimiento el pasado miércoles durante las actividades.

Según el director, la propia joven le comentó al recuperarse que ya había pasado por episodios similares anteriormente.

El responsable de la escuela aseguró que llevaron a la menor a una revisión médica, donde se descartó una condición de gravedad.

“El doctor nos dijo que la niña estaba sana, que no tenía nada, solamente reposo y pastillas para el dolor. Desde ese momento ya no hizo ninguna actividad; estuvo descansando, comiendo y durmiendo”, expresó.

Debido a esto, el director explicó que la menor pasó el resto del miércoles y todo el jueves en reposo absoluto, sin participar en rutinas físicas.

Sin embargo, relató que la noche del jueves, a las 10:30 horas, la adolescente se desvaneció otra vez cuando entró al área de regaderas para su aseo nocturno.

“No sabemos qué le pasó a la niña. Es un hecho que todavía no tiene explicación. No estaba corriendo, no estaba haciendo ejercicio. Desde el día anterior no le permitimos realizar ninguna actividad precisamente porque estaba débil”.

Informó que ya rindió su declaración ante el Ministerio Público, al igual que la encargada del área femenil, conocida como

“Estrellita”, y manifestó la disposición de la academia para colaborar con las autoridades durante las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Con respecto a las denuncias públicas que realizaron la madre de la víctima y varios exalumnos sobre presuntos maltratos en el plantel, Ponce negó los señalamientos de forma tajante.

“Eso es completamente falso. Nosotros no somos una cárcel. Los niños vienen a un campamento para convivir, aprender disciplina, valores y participar en actividades recreativas. Jamás se les golpea o se les maltrata”.

Asimismo, el director indicó que la Fiscalía también entrevista a los demás menores del campamento para reconstruir los hechos.

Luis Ponce señaló que la Academia Militarizada Doenitz cuenta con 36 años de funcionamiento dedicados a la formación de jóvenes en la disciplina y los valores.

Finalmente, envió sus condolencias a la familia de Dafne y reiteró que el resultado de la necropsia y las investigaciones en curso definirán la causa del deceso y deslindarán responsabilidades.