Reabre el Casino Winner

A menos de 72 horas de que estalló un conflicto en el negocio de diversión y permaneció cerrado en ese lapso, este viernes a las 2:45 de la tarde volvió a abrir sus puertas

Por. Staff

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A menos de 72 horas de que estalló un conflicto en el Casino Winner, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y permaneció cerrado en ese lapso, este viernes a las 2:45 de la tarde volvió a abrir sus puertas al público.

“Córrele te van a ganar la maquina mami jajaja”, comentó Ivonne Rivas en su cuenta de Facebook, en una de las primeras reacciones de la ciudadanía.

Durante los últimos días, Winner Casino atravesó una situación extraordinaria que generó incertidumbre entre nuestro equipo y nuestros clientes.

“Hoy nos complace informar que esta situación ha quedado completamente resuelta y que Winner Casino reanuda sus operaciones con total normalidad”, publicó el negocio en un comunicado que compartió a la prensa y al público poco después de la 1 de la tarde de este viernes.

El Casino Winner subrayó que “es importante aclarar que esta situación se originó exclusivamente por un desacuerdo de carácter privado, relaciona con el inmueble que ocupa nuestro casino, mismo que ya fue atendido por las partes correspondientes”.

“No estuvo relacionada con autoridades estatales, municipales ni con alguna acción del gobierno”, insistió la empresa.

Winner Casino agradeció al Gobierno del Estado y otras dependencias por atender el conflicto.

“Al Poder Judicial del Estado, cuya disposición institucional contribuyó a que las partes pudieran encauzar el diálogo y encontrar una solución dentro del marco legal, privilegiando en todo momento la tranquilidad de nuestros colaboradores, clientes y de la comunidad”, concluyó.

La batalla

El miércoles 15 de julio y después de 7 horas de tensión y una refriega con autoridades de seguridad, cientos de trabajadores del Casino Winner impidieron un embargo que se pretendía llevar a cabo al negocio por un litigio civil.

“Respecto de las diligencias que actualmente se realizan en un inmueble donde opera un casino en Ciudad Victoria, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas precisa que estas acciones derivan de un litigio civil entre particulares relacionado con la terminación de un contrato de arrendamiento y se llevan a cabo en cumplimiento de un mandato emitido por una autoridad jurisdiccional federal”, informó esa dependencia.

El embargo se pretendió cumplir desde las 8:00 horas en las instalaciones de la avenida Tamaulipas y Montes Altos.

A las 3 de la tarde se declaró suspendido el intento ante la falta de seguridad para el Actuario encargado de la intervención.

Los 80 policías de la Guardia Estatal enviados en 21 patrullas para garantizar que no fuera interrumpida la medida judicial eran superados en número por los trabajadores y se decidió no provocar un choque violento con ellos.