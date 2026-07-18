Aprietan cerco a huachicoleros

Autoridades federales intensificaron los operativos contra la red de huachicol fiscal en Tamaulipas tras la detención del exgobernador Ernesto Ruffo; en Matamoros y Reynosa fueron asegurados más de 131 mil litros de hidrocarburos

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Los operativos contra empresas relacionados con la trama de huachicol fiscal en Tamaulipas se han intensificado, un día después de que se conociera la detención del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presuntamente encabezar un esquema de contrabando.

Ayer, autoridades federales y estatales llevaron a cabo un cateo en un inmueble de la colonia Aeropuerto de Matamoros, donde lograron asegurar 39 mil litros de diésel.

En el operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General de la República, participaron elementos de la Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Guardia Estatal y personal de Seguridad Física de Pemex.

En el interior del inmueble, los agentes encontraron más de 30 toneles con lo que la autoridad describió como un “probable derivado del petróleo”, además de un tanque estacionario que almacenaba alrededor de 39 mil litros de diésel.

“Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que integrará la carpeta de investigación correspondiente y dará seguimiento a las indagatorias para determinar responsabilidades”.

Apenas el pasado martes, un juez federal vinculó a proceso a siete personas que fueron detenidas, tras un cateo en un predio ubicado sobre la carretera Federal Matamoros-Ciudad Victoria, en el municipio de Matamoros.

Al llevar a cabo el cateo, efectivos militares observaron tanques cisternas y contenedores tipo frac tank sin la identificación requerida por la normatividad aplicable.

Así como otras irregularidades que pudieran contravenir la Ley en materia de hidrocarburos y las normas oficiales mexicanas en materia de transporte y manejo de materiales peligrosos.

En el operativo fueron asegurados 66 mil 500 litros de hidrocarburo, motobombas de combustión, mangueras, documentación, 27 pipas, 12 fracs tanks, diez tractocamiones y el inmueble.

A principios de la semana, también en un cateo a un inmueble ubicado en el kilómetro 19 del libramiento Sur II de Reynosa, se aseguraron 16 contenedores metálicos tipo fracs tanks.

Además de 16 auto tanques tipo pipas; dos tractocamiones, siete motobombas, tres vehículos ligeros, 20 cubitanques, mangueras de alta presión, 26 mil 180 litros de petrolífero denominado gasóleo contaminado y fueron detenidas tres personas.

Este jueves se dio a conocer la detención de Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en la frontera norte.

La empresa Ingemar, de la cual Ruffo es fundador y socio, fue la encargada de iniciar la operación, en la que participaron otras siete empresas dedicadas a transportar el combustible desde Texas hacia Coahuila, Durango y Zacatecas. «Contamos con datos de prueba contundentes, dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis científico de la información, entre muchos otros que han robustecido determinantemente esta indagatoria», enfatizó la Fiscal en un video difundido esta noche.

Godoy detalló que la estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada a servicios portuarios, dragado y operación de puertos, fundada por el propio Ruffo, quien fue detenido este jueves en Ensenada, Baja California.

De acuerdo con información de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la organización realizó 4 mil 238 operaciones irregulares de importación de combustible entre enero y julio de 2025, todas ellas concentradas en cuatro aduanas tamaulipecas: Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa. En esos puntos, la red declaraba cantidades de combustible menores a las reales o registraba productos distintos para evadir el pago de impuestos.

El análisis de esas operaciones en las aduanas del estado permitió a la Fiscalía estimar un perjuicio a la hacienda pública superior a los 4 mil millones de pesos, cifra central de la acusación contra Ruffo y el resto de los señalados. Godoy explicó que el diésel importado por la red superó en 10 veces el volumen autorizado, mientras que la gasolina rebasó en tres veces y media el permitido.

Los otros detenidos

Además de Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha detenido en las últimas horas a otros seis presuntos implicados, entre los que hay accionistas y agentes aduanales, supuestamente implicados en el mismo caso de huachicol fiscal.

De acuerdo con informes federales, cinco de los supuestos cómplices en el caso fueron detenidos ayer y uno más esta mañana, sumado a otro de imputado, que se encuentra preso desde enero por otro caso de contrabando de hidrocarburos.

En la zona de Playitas de Ensenada, Baja California, fue detenido ayer Ricardo Thompson Navarro, uno de los dueños de Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y ex vocal de la empresa Ingemar, de la que Ruffo es socio y fundador.

La SSPC también capturó anoche a José María de la Peña Ramos y a Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de la empresa Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., localizada en el corredor industrial de Saltillo, Coahuila.

También fue aprehendida ayer a las 22:40 horas Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., compañía ubicada en la zona Industrial de la capital de San Luis Potosí.

El agente aduanal de Nuevo Laredo Juan Hermilo Chávez Rodríguez, un hombre de 86 años de edad, fue aprehendido ayer a las 16:39 horas en la Colonia Burócratas de Monterrey, Nuevo León. Su dependiente autorizado, Luis Antonio Barrientos Juárez, también fue detenido.

Adicional a este asunto, se giró la orden de aprehensión contra Armando III Riestra Fernández, dueño de la compañía Servicios Aduanales JR, quien se encuentra preso desde enero en el Penal del Altiplano por el caso de huachicol en el que están prófugos de la justicia a 3 mandos del Ejército encargados de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas.

En total, por este caso, suman ocho detenidos; siete que fueron aprehendidos en las últimas horas y uno más preso desde principios de año, así como otros 17 que se encuentran prófugos de la justicia.