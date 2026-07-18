Apuesta Tamaulipas por reservas territoriales

Ante el aumento de asentamientos irregulares en #Tamaulipas, el Gobierno del Estado informó que trabaja para fortalecer las reservas territoriales y agilizar proyectos de vivienda, con el objetivo de ofrecer opciones seguras a las familias.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Ante la creciente demanda de terrenos para vivienda y la proliferación de asentamientos irregulares en distintos municipios de Tamaulipas, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, aseguró que el Gobierno del Estado trabaja en el fortalecimiento de las reservas territoriales y en la agilización de proyectos habitacionales para ofrecer alternativas seguras a las familias.

El funcionario reconoció que muchas personas continúan ocupando predios de manera irregular ante la necesidad de contar con un patrimonio propio, situación que representa riesgos importantes cuando estos asentamientos se ubican en zonas vulnerables a inundaciones o fenómenos naturales.

“La gente está pidiendo terrenos y se está yendo a sentar a áreas irregulares”, dijo Becker Hernández.

Agrega fin que «muchas veces se establecen en lugares donde ponen en peligro su integridad, como márgenes de ríos, canales o zonas propensas a inundaciones”.

También explicó que, como parte de la estrategia estatal, se realiza una evaluación de organismos públicos descentralizados, entre ellos el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), con el objetivo de fortalecer la disponibilidad de suelo para futuros desarrollos habitacionales.

Becker Hernández destacó que Tamaulipas se encuentra entre las entidades con mayores avances dentro del Programa Nacional de Vivienda, mediante el cual se proyecta la construcción de 84 mil viviendas en el estado. Indicó que ya existe un avance cercano al 50 por ciento en diversos trámites y gestiones necesarias para concretar los proyectos.

Además, señaló que el ITAVU ha aportado reservas territoriales para la construcción de nuevos complejos habitacionales en municipios donde existe mayor demanda, entre ellos Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Río Bravo, Ciudad Victoria, El Mante y Altamira.

“La frontera es donde se concentra la mayor demanda de vivienda, aunque también Altamira presenta un crecimiento importante con una proyección cercana a las 16 mil viviendas”, explicó.

Respecto a las familias que actualmente viven en asentamientos irregulares, el titular de Seduma afirmó que la prioridad es ofrecerles opciones habitacionales que les permitan abandonar zonas de riesgo.

“Lo que buscamos es darles otra opción».

Mencionó que en municipios como Ciudad Madero y Ciudad Victoria se han detectado casos de viviendas construidas en áreas susceptibles a afectaciones durante temporadas de lluvias, por lo que se mantiene coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para atender estas situaciones.

El secretario aseguró que Tamaulipas cuenta actualmente con reservas territoriales suficientes para respaldar el crecimiento urbano previsto en los próximos años, lo que permitirá avanzar en la regularización y acceso a vivienda para miles de familias que aún carecen de un patrimonio formal.

Pta finalizar, destacó que una de las prioridades de la administración estatal es agilizar los procesos de escrituración y entrega de certeza jurídica a familias que, en algunos casos, han esperado durante décadas para obtener la propiedad legal de sus hogares.