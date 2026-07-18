Automóvil fuera de control arrolla a turistas en Playa Miramar; hay cuatro lesionados

Elementos de Protección Civil de Ciudad Madero brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a tres de los lesionados.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

Dos turistas originarios de Monterrey, Nuevo León, resultaron lesionados tras ser alcanzados por un automóvil que presuntamente circulaba a exceso de velocidad sobre el bulevar costero de Playa Miramar, en Ciudad Madero.

El accidente dejó además con lesiones a los dos ocupantes del vehículo, por lo que el saldo fue de cuatro personas heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, los visitantes acababan de llegar al centro recreativo y se encontraban a la altura del Mirador 1 cuando el conductor perdió el control de la unidad, salió de su trayectoria y los embistió.

Tras el impacto, el automóvil terminó estrellándose contra un negocio ubicado a un costado del bulevar, lo que provocó la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad.

Testigos señalaron que, luego del percance, los turistas confrontaron a los ocupantes del vehículo mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil de Ciudad Madero brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a tres de los lesionados, mientras que personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) se encargó del cuarto paciente.

Los dos turistas fueron llevados al Hospital General «Dr. Carlos Canseco» para recibir atención médica, mientras que los ocupantes del automóvil presentaron lesiones que también requirieron valoración.

Elementos de Tránsito de Ciudad Madero tomaron conocimiento del accidente e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance, aunque de manera preliminar se presume que el exceso de velocidad habría sido un factor determinante.