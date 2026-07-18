Claudia Sheinbaum asistirá a la final del Mundial 2026

“Recibí una invitación del presidente Trump y tomé la decisión de sí asistir, porque es una invitación directa del presidente de Estados Unidos”, dijo la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Por. Staff

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que asistiría a la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, esto luego de una invitación del mandatario estadounidense, Donald Trump.

La final de la Copa del Mundo la disputarán Argentina y España luego de haber ganado en los partidos de semifinal; el juego se llevará a cabo en Nueva York.

“Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir, porque es una invitación directa del presidente de Estados Unidos”, dijo a medios de comunicación durante su gira por Quintana Roo.

La mandataria agregó que a la final también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y adelantó que este sábado dará más detalles sobre su viaje a Estados Unidos.

“Mañana voy a grabar un mensaje con más detalles. Ya apartamos los boletos. Bueno, mañana grabamos un mensaje para informar con más detalles”, señaló.

Ausente en la inauguración del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum no asistió el pasado 12 de junio al partido inaugural del Mundial 2026, el cual se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de México y lo disputó la Selección Mexicana contra la Sudafricana.

La mandataria defendió su decisión de no acudir al partido inaugural del Mundial 2026 al argumentar que su gobierno prefiere mantenerse cercano a la ciudadanía.

“Nosotros no necesitamos codearnos arriba”, aseguró la mandataria.

Sheinbaum respondió a las críticas por no haber asistido al encuentro entre México y Sudáfrica, que marcó el arranque de la Copa del Mundo.

“Estaban muy enojados porque decían: ‘¿Y por qué no fue al estadio ayer?’. ¿Saben cuánto costaba un boleto en el Estadio Azteca? 120 mil pesos. ¿Quién puede pagar eso?”, cuestionó, y señaló que el costo de los boletos para la inauguración era inaccesible para la mayoría de los mexicanos.

Sheinbaum recordó que recibió el boleto número 001 para asistir al encuentro, pero decidió entregarlo a una joven aficionada al futbol que ganó un concurso de dominadas organizado por el Gobierno Federal.

Contaminación amenaza la final

Nueva York afronta las últimas 48 horas antes de la final del Mundial entre España y Argentina más despejada y con previsiones climatológicas optimistas después de haber estado durante dos días sumida bajo una densa capa de humo que llegó a empeorar la calidad del aire hasta niveles “muy poco saludables”.

A poco más de 24 horas para la final del Mundial, el Índice de Calidad del Aire (ICA) en Nueva York bajó a un nivel de 124 puntos, considerado “poco saludable para ciertos grupos de personas más sensibles”, después de que el pasado miércoles llegara a alcanzar los 264 puntos y la categoría de “muy poco saludable”, según AirNow.

La agencia pública estadounidense de monitoreo de la calidad del aire, que utiliza un índice de los colores verde, amarillo, naranja, rojo, morado y granate, situó el jueves el aire de Nueva York de color morado, mientras que este viernes ya lo categoriza de color naranja, tras reducirse la contaminación del aire más de la mitad.

Los pronósticos del Servicio Nacional del Tiempo son favorables a 48 horas para la final y prevén chubascos durante todo el sábado, el día previo a la final, con aguaceros más importantes especialmente por la noche, y una previsión de cielo despejado el domingo.

La final entre España y Argentina está prevista que se juegue el domingo a las 15:00 hora local (19:00 GMT) en el MetLife Stadium de la sede Nueva York/Nueva Jersey, por lo que previsiblemente el nivel de calidad del aire habrá mejorado aún más tras las lluvias.

Esta anómala situación atmosférica en Nueva York llegó tras los más de 100 incendios forestales activos en Canadá, que han arrastrado con el viento capas de humo hacia varias zonas de Estados Unidos, incluyendo la región de Nueva York/Nueva Jersey, sede de la final del Mundial entre España y Argentina el próximo domingo.