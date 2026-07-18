El Mante grita justicia; despiden a Dafne y expresan sus condolencias a la familia

Familiares, amigos y ciudadanos acompañan en su funeral y dan el último adiós a la adolescente de 13 años; amigos realizaron una colecta para apoyar a su familia con los gastos funerarios.

POR RAQUEL OSORIO

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EXPRESO – LA RAZÓN

En medio del dolor, la solidaridad y los llamados de justicia, familiares, amigos y ciudadanos acompañaron en su funeral este sábado a Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que perdió la vida tras participar en un curso de verano de una academia militarizada en Ciudad Madero.

Desde las primeras horas del día, decenas de personas han acudido al velorio para acompañar a la familia, llevar flores, encender veladoras y expresar sus condolencias.

El ambiente estuvo marcado por el silencio, las lágrimas y los abrazos entre quienes conocieron a la menor, cuya muerte ha causado consternación no sólo en El Mante, sino en distintas regiones del estado y en todo el país.

Además de las muestras de afecto, se organizó una colecta económica con el propósito de apoyar a los familiares a solventar parte de los gastos funerarios.

De acuerdo con el programa funerario, a las 15:30 horas partirá el cortejo fúnebre hacia la Iglesia de la Medalla Milagrosa, donde se oficiará una misa de cuerpo presente.

Al concluir la ceremonia religiosa, alrededor de las 16:00 horas, familiares, amigos y ciudadanos acompañarán el traslado al Panteón Sendero, donde serán depositados los restos de la adolescente.

La despedida ocurre mientras la familia mantiene su exigencia de que las autoridades esclarezcan las circunstancias en que ocurrió la muerte de Dafne y se castigue a quien resulte responsable, caso que continúa bajo investigación por las autoridades competentes.