Exige madre aclarar la muerte de Dafne

Una adolescente de 13 años falleció durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero. Su madre denunció presunta negligencia, posibles agresiones y omisiones por parte del personal, y exigió una investigación para esclarecer los hechos.

Por Óscar Figueroa / Cynthia Gallardo

Expreso La Razón

Una menor de 13 años de edad falleció en el interior de la Academia Militarizada Doenitz, plantel ubicado en la calle Francisco Sarabia de la colonia Primero de Mayo en Ciudad Madero.

El deceso de Dafne ocurrió a solo cuatro días de haber ingresado a un campamento de verano, lo que desató una denuncia por presunta negligencia, omisiones y sospechas de agresiones físicas.

La madre de la menor, Alejandra Quintos, residente del municipio de El Mante, responsabilizó de forma al director de la escuela, el general Ponce, así como a una empleada identificada como la «Sargento Estrellita», de quien afirmó que carece de credenciales oficiales para ejercer cargos de mando.

La menor ingresó a la institución el pasado lunes para participar en las actividades de verano. De acuerdo con los testimonios, desde el segundo día se presentaron complicaciones médicas y lesiones físicas que las autoridades del plantel minimizaron.

«Quería vivir la experiencia y la inscribí al curso de verano. Ella nada más venía a un campamento en el cual ingresó el día lunes, mi hija Dafne de 13 años, la llevé con todos los materiales que me pidieron. Y para el martes me dicen que haciendo los ejercicios la niña se desvanece hacia delante y me manda la sargento Estrellita, que se hace llamar sargento, pero no tiene ni una preparación como sargento, ni diploma, ni título que la vale».

Tras ese primer incidente, la madre detectó lesiones en el rostro de la menor, las cuales el personal de la escuela atribuyó a una baja de presión por la falta de costumbre al ejercicio físico.

«Ella venía a probar la experiencia y cual fue su experiencia que en 4 días estar muerta. Porque al día 2 que me mandan este video que yo les hice llegar por redes redes sociales, la niña traía un moretón en el labio en la frente y toda raspada su nariz de un desmayo hacia enfrente».

La noche del jueves, alrededor de las 22:00 horas, la encargada del área femenil se comunicó con la madre para notificar que la menor presentó tos presuntamente por dormir con una ventana abierta, y que le suministró medicamentos por decisión propia. Durante esa misma charla, la trabajadora propuso la inscripción de la menor al ciclo escolar regular de secundaria.

«¿Cómo ven si la vas a inscribir a secundaria? Le dije, ‘No, hombre, espérame porque pues yo soy comerciante, tengo otros asuntos, pero quería que estuviera en este campamento, pues como para que viera la experiencia y si tú me dejas juntar el dinero porque es mucho recurso, ¿verdad? Es particular. Este, yo te la meto como para septiembre o igual ahí, según mis ventas y me dice, ‘Ya, bueno'».

A las 23:15 horas del mismo jueves, la madre registró tres llamadas perdidas de la oficial. Al devolver la comunicación, se le informó sobre el colapso de la menor en el área de regaderas y la presencia de los cuerpos de auxilio en el lugar.

«¿Cómo que se desvaneció de la nada? Dice, ‘Bueno’, y se pone a gritar y dice, ‘Aquí ya está Protección Civil, deja que lo pase’. Y yo, ‘Bueno’. Le dije, ‘Pues llévenla a la niña al hospital’. Y me dice, ‘No, ya no hay nada que hacer’. Vente para acá anda, vente rápido, vente, por favor».

La institución negó el acceso a los videos de seguridad bajo el argumento del derecho a la privacidad de la alumna. No obstante, la madre de familia señaló contradicciones graves por parte de la encargada, quien afirmó que horas antes intervino de forma directa en el aseo corporal de la menor.

«¿Y saben qué me dijo? ‘Por privacidad del la niña no tengo’, pero anteriormente, o sea, ayer mismo jueves me dijo que que la niña estaba vomitada y orinada, le dije, ‘Vomitada y orinada’. Dice, ‘Sí, o sea, vomitada y orinada’. Dice, ‘La me tuve que meter a bañarla’. Le dije, ‘¿Cómo que te metiste a bañarla?’ Dijo, ‘Sí, yo la bañé’. Le dije, ‘¿Ah, sí?’ Dice, ‘Sí'».

Ante estos hechos, la familia solicitó el esclarecimiento del caso por parte de las autoridades competentes y exigió la aplicación de sanciones penales a los responsables, además de hacer un llamado a otros padres de familia.

«¿Qué me da a mí pensar como madre si fue víctima de una agresión sexual, de tocamientos, bajo ninguna circunstancia podemos ser amonestados, dañados física ni verbalmente sin nuestro consentimiento, así seas mayor de edad. Mi hija tiene 13 años y está muerta. Yo quiero justicia, que paguen los responsables y, por favor, salven a todos los niños que hay ahí. No los dejen, no los inscriban ahí».

AUTOPSIA REVELA MUERTE POR ASFIXIA

Con el dolor de haber perdido a su única hija, Alejandra Quintos presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENAAM), para exigir el esclarecimiento de la muerte de Dafne, adolescente de 13 años que falleció tras permanecer cuatro días hospitalizada luego de asistir al campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz.

La madre relató que decidió inscribir a Dafne, originaria de El Mante, en el campamento porque practicaba gimnasia y box, además de que la institución ofrecía actividades como rapel, natación y defensa personal.

«Decía que había actividades de rapel, de natación, de defensa personal… dije:»le va a caer perfecto» ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me la entregan muerta, en una bolsa… Mi hija entró sana y salió muerta, una niña de 13 años… La niña estaba golpeada, vomitada y con moretones».

De acuerdo con la denunciante, el martes recibió una llamada de la encargada del área femenil para informarle que la menor se había desvanecido y presentaba tos, pero le aseguraron que estaba estable y que permaneciera tranquila.

La noche del jueves le notificaron que su hija había fallecido.

Alejandra Quintos responsabilizó de lo ocurrido al director de la academia, identificado como Ponce, así como a la responsable del área femenil, al considerar que hubo negligencia en la atención brindada a la adolescente.

La autopsia practicada a Dafne Zapata Quintos, reveló que la menor murió por asfixia y presentaba además signos de agresión, informó su madre, Alejandra Quintos, luego de conocer los resultados periciales.

Visiblemente consternada, la madre señaló que fue la autoridad judicial quien le dio a conocer el contenido del dictamen forense y aseguró que continuará con las acciones legales para que los responsables sean sancionados.

«La niña fue asfixiada, tiene demasiada agua en sus pulmones, aparte de haber sido agredida y más cosas horribles. Lo bueno de todo esto, si Dios sacrificó a su hijo, que yo no sacrifique a la mía por más almas de niños que rescate el día de hoy. Me siento muy orgullosa de mi hija, Dafne Zapata Quintos, y sé que se va a hacer justicia; que la justicia haga lo suyo».

Alejandra Quintos afirmó que el resultado de la necropsia confirmó la gravedad de las lesiones que presentaba su hija y adelantó que también solicitó un peritaje independiente para fortalecer la investigación.

«El resultado es fatal, su cuerpecito ya no resistió, tenía mucha agua en sus pulmones, exceso de agua… Ya hice la necropsia independiente… Me voy a ir a acusarlos hasta donde tope porque esto no se puede quedar así», manifestó.

Expresó además que tras concluir los estudios forenses, agradeció a la médica legista por el trato brindado a su hija durante las diligencias.

Expresó su reconocimiento a las muestras de solidaridad recibidas por parte de la ciudadanía, al asegurar que el respaldo de la comunidad le ha dado fortaleza para continuar con su exigencia de justicia.

«Es una pena que mi hija tuviera que morir para que abrieran todos bien los ojos… Quiero justicia y yo sé que la Secretaría de Marina, sé que la Armada de México van a tomar cartas en el asunto»

Finalmente, hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo para que se revisen las condiciones de operación de las instituciones con formación militarizada, se verifique que cuenten con la documentación correspondiente y se garantice el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la adolescente y determinar las responsabilidades correspondientes.