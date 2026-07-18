La Ingemar, de Ruffo, está amparada y con permisos para importar combustibles

Tras un litigio de 4 años, la empresa ganó juicios de amparo y ello obligó a las autoridades a permitir a la compañía importar hidrocarburos.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

La empresa Ingemar, vinculada con el contrabando de más de 15 millones de litros de combustible desde Estados Unidos a México, tiene 4 permisos vigentes debido a que tras un litigio de 4 años, la empresa ganó juicios de amparo y ello obligó a las autoridades a permitir a la compañía importar hidrocarburos, de acuerdo con información pública de la Secretaría de Energía.

Las indagatorias de la Fiscalía General de la República que involucran al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en el llamado huachicol ferroviario, han detectado que “entre enero y julio de 2025, la organización investigada habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas”, por medio de las cuales cada carrotanque reportaba cargamentos de 10 mil litros, cuando en realidad las unidades trasladaban 110 mil litros de gasolinas o diésel.

El primero de los permisos otorgados en favor de Ingemar, cuyo Registro Federal de Contribuyentes es ING180809AU5, le permite la importación de combustible. La autorización es definitiva, está registrada con el número 1701C123000151, y la fecha de vencimiento es el 26 de diciembre de este año, para la importación de gasolina “con octanaje superior o igual a 87, pero inferior a 92”, por una cantidad máxima de 216 millones de litros

La segunda autorización fue aprobada por un juicio de amparo, de acuerdo con fuentes del Gabinete de Seguridad, y tiene el número 1701C123000152. Aunque su vigencia expiraba el 26 de diciembre de 2024, se mantiene con el registro 27101299 para la importación de gasolina con octanaje superior o igual a 92, pero inferior a 95, y se le autorizó la importación de hasta 102 millones 240 mil litros.

Cuenta con la autorización número 1701C123000153, con vencimiento el 26 de diciembre de 2024, pero gracias a la protección judicial, sigue en ejecución el permiso número 27101999 03, para la importación de aceite, diésel y sus mezclas, con contenido de azufre inferior o igual a 15 partículas por millón, y se le permite importar hasta 173 millones 280 mil litros.

El cuarto permiso tiene el número 1701C123000154 y vence el 26 de diciembre de 2024, para importar turbosina, keroseno y sus mezclas, hasta por una cantidad de 7 millones 200 mil litros.