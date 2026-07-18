Leche en polvo de EU golpea a productores de Tamaulipas

La leche en polvo importada desde Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los productores de Tamaulipas, aseguró el presidente de la UGRT, José Guerrero Gamboa.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La creciente importación de leche en polvo procedente de Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la producción lechera en Tamaulipas, afirmó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Guerrero Gamboa.

Y es que fue contundente al señalar que esta situación ha provocado incluso la desaparición de diversos establos y ha limitado la expansión del sector.

El dirigente ganadero explicó que, aunque el estado cuenta con condiciones favorables para la actividad pecuaria gracias a las recientes lluvias y la recuperación de los pastizales, el panorama para los productores de leche sigue siendo complejo debido a la competencia que representa el producto importado.

“La leche es un producto que desgraciadamente Estados Unidos nos introduce en grandes volúmenes a través de leche en polvo, y eso ha generado problemas de precio para los productores locales. Es una situación similar a la que enfrentan otros sectores pecuarios, como los porcicultores”, señaló.

Guerrero Gamboa recordó que en municipios como Victoria existían diversos establos lecheros que dejaron de operar debido a la falta de rentabilidad.

Actualmente, la actividad se mantiene principalmente en regiones como Aldama y El Mante, donde organizaciones de productores continúan abasteciendo de materia prima a la industria quesera local.

“El tema de la leche es importante porque representa un ingreso diario para el productor, pero en Tamaulipas la actividad está muy limitada. Durante muchos años la vocación ganadera del estado estuvo enfocada a la exportación de becerros hacia Estados Unidos, lo que incentivó el uso de genética europea para producir animales con mayor demanda en ese mercado”, explicó.

El líder de la UGRT indicó que las condiciones del mercado internacional llevaron a muchos ganaderos a privilegiar la producción de becerros para exportación sobre la actividad lechera, debido a los mejores márgenes económicos que ofrecía el comercio con Estados Unidos.

A pesar de ello, consideró que existen oportunidades para fortalecer la producción de leche en la entidad, particularmente ahora que las precipitaciones han favorecido la disponibilidad de forraje en gran parte del territorio estatal.

“Hoy tenemos buenas condiciones de pasto gracias a las lluvias registradas desde el norte hasta la zona centro del estado. Eso ayuda a la ganadería en general y también puede ser una oportunidad para quienes buscan diversificar sus actividades hacia la producción de leche”, comentó.

Por otra parte, Guerrero Gamboa destacó que la ganadería tamaulipeca mantiene un flujo constante de producción durante todo el año. Explicó que la mayoría de los productores trabajan con empadres abiertos, lo que permite comercializar becerros de manera continua y generar ingresos periódicos.

Finalmente, reiteró que para lograr una verdadera reactivación del sector lechero será necesario generar condiciones de mercado más justas para los productores nacionales, ya que la entrada masiva de leche en polvo estadounidense continúa presionando los precios y reduciendo la competitividad de la producción local.

“Mientras siga entrando leche en polvo a bajos costos desde Estados Unidos, los productores tamaulipecos enfrentarán dificultades para obtener precios que hagan rentable la actividad. Ese es uno de los grandes retos que tiene hoy la lechería en Tamaulipas”, concluyó.