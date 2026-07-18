Llega agua al norte de Tamaulipas, pero podría irse al pago del tratado

Los productores del norte de Tamaulipas permanecen a la espera de que las condiciones hidrológicas permitan la asignación de al menos un riego de auxilio para el próximo ciclo agrícola.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO – LA RAZÓN

Una buena buena nueva, fue la creciente registrada en el Río Bravo durante los últimos días, lo que provocó una recuperación significativa en las presas internacionales La Amistad y Falcón, cuyos almacenamientos aumentaron de manera considerable en comparación con los niveles reportados apenas una semana atrás.

Pero, para el Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo de Tamaulipas, al cual riegan estas aguas internacionales no son muy buenas noticias, pues gran parte de ese volumen adicional podría destinarse al cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que proporcionó el subsecretario de Infraestructura Hidroagrícola en Tamaulipas, Américo Rendón Dueñez, al 11 de julio el almacenamiento mexicano conjunto en ambas presas era de apenas 246.02 millones de metros cúbicos, distribuidos en 99.686 millones de metros cúbicos en La Amistad y 146.338 millones de metros cúbicos en Falcón.

Para este 18 de julio, el panorama cambió sustancialmente, pues la presa La Amistad alcanzó un almacenamiento total de 811.3 millones de metros cúbicos, equivalente al 20.4 por ciento de su capacidad, con aportaciones de 108.6 metros cúbicos por segundo.

Por su parte, la presa Falcón registró 605 millones de metros cúbicos, correspondientes al 18.4 por ciento de llenado, recibiendo ingresos de 238.8 metros cúbicos por segundo.

Las cifras reflejan el impacto de los escurrimientos generados por las lluvias registradas en la cuenca alta del Río Bravo, particularmente en zonas de Coahuila y el sur de Texas, que alimentan de manera directa a las dos principales presas binacionales.

En entrevista para Expreso, el gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), Juan Manuel Salinas Sánchez, señaló que aunque las aportaciones representan una noticia positiva para los productores del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo, existe una alta probabilidad de que la mayor parte del volumen recuperado se utilice para cubrir compromisos internacionales.

“Prácticamente sí, pero bueno, vamos a esperar que se den las cosas”, expresó al referirse a la posibilidad de que la mayor parte del agua almacenada sea destinada al pago del adeudo hídrico de México con Estados Unidos.

Y ampliando su respuesta, explicó que corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, tanto en su sección mexicana como estadounidense, realizar los análisis técnicos para determinar qué proporción de los escurrimientos corresponde a cada país y definir posteriormente los volúmenes disponibles.

Salinas Sánchez recordó que las presas La Amistad y Falcón son fundamentales para abastecer al Distrito de Riego 025, que comprende alrededor de 202 mil hectáreas agrícolas en el norte de Tamaulipas.

Sin embargo, la sequía de los últimos años y las entregas de agua derivadas del tratado internacional han mantenido los almacenamientos en niveles históricamente bajos.

El dirigente agrícola consideró que, aun cuando los escurrimientos recientes representan un alivio, por sí solos no garantizan la recuperación total de las reservas, por lo que el sector mantiene la esperanza de que durante el resto de la temporada ciclónica continúen las precipitaciones en Chihuahua, Coahuila y la cuenca del Río Bravo.

“Estamos en buenos tiempos de la época ciclónica, que es la que nos pudiera darle una vuelta al volumen que tenemos ahorita”, afirmó.

Actualmente, los productores del norte de Tamaulipas permanecen a la espera de que las condiciones hidrológicas permitan la asignación de al menos un riego de auxilio para el próximo ciclo agrícola, luego de varios años marcados por severas restricciones en la disponibilidad de agua.

Así crecieron las presas internacionales en una semana:

Presa La Amistad

* 11 de julio: 99.7 Mm³ (5.72%)

* 18 de julio: 811.3 Mm³ (20.4%)

* Incremento: +711.6 Mm³

Presa Falcón

* 11 de julio: 146.3 Mm³ (10.75%)

* 18 de julio: 605 Mm³ (18.4%)

* Incremento: +458.7 Mm³

Incremento total en ambas presas

* Del 11 al 18 de julio: +1,170.3 millones de metros cúbicos

Entradas actuales de agua

* La Amistad: 108.6 m³/s

* Falcón: 238.8 m³/s