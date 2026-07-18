UPF exige castigo por muerte de Dafne y pide revisar academias militarizadas

La Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas A.C., que exigió una investigación a fondo, sanciones para los responsables y una revisión integral de este tipo de instituciones.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

La muerte de la adolescente Dafne, ocurrida tras asistir a un campamento de una academia militarizada en Ciudad Madero, provocó un nuevo pronunciamiento de la Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas A.C., que exigió una investigación a fondo, sanciones para los responsables y una revisión integral de este tipo de instituciones.

La organización, presidida por David Hernández Muñiz, condenó el fallecimiento de la menor y los presuntos abusos denunciados en academias militarizadas, al considerar que ningún esquema de disciplina puede justificar actos de violencia o negligencia contra niñas, niños y adolescentes.

«Condenamos enérgicamente el trágico deceso y los presuntos abusos en academias militarizadas. Exigimos una investigación exhaustiva y castigo a los responsables»

El organismo señala que la disciplina estricta no debe cruzar la línea hacia el maltrato físico o psicológico, por lo que pidió a las autoridades revisar los protocolos de operación de estos planteles para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Asimismo, planteó que se realicen auditorías institucionales para verificar los permisos de funcionamiento, los programas de Protección Civil y los perfiles del personal que labora en escuelas de formación militarizada, especialmente aquellas que operan como internados o campamentos.

«Rechazamos enérgicamente que el» adiestramiento» o la «disciplina» se utilicen como justificaciones válidas para cometer abusos físicos o psicológicos contra los menores de edad»

La Unión de Padres de Familia también exhortó a madres y padres a mantenerse atentos al comportamiento de sus hijos y denunciar cualquier trato indigno o situación que ponga en riesgo su integridad.

«Instamos a los padres a estar sumamente atentos al comportamiento de sus hijos y a denunciar cualquier trato indigno, especialmente cuando los centros operan como internados o campamentos alejados de la supervisión familiar»

Finalmente, David Hernández Muñiz informó que la organización dará seguimiento puntual a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y, de ser procedente conforme a derecho, solicitará la cancelación de las actividades escolarizadas de la institución que actualmente es investigada.