Van estudiantes al Mundial de Robótica

Cuatro alumnos del CONALEP Río Bravo representarán a México en el Campeonato Mundial RoboRAVE 2026, en Japón

Por Staff

Expreso-La Razón

Estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en Tamaulipas llevarán su talento y capacidad a Japón, donde participarán en el RoboRAVE International World Championship 2026, que se efectuará los días 11 y 12 de agosto en la ciudad de Osaka.

Ángel David Montero Castillo, Martha Araceli Infante Mendoza, Ximena Herrera Lumbreras y Denilson Espinoza López son los estudiantes del CONALEP Plantel Río Bravo que representarán a México en esta justa internacional, al ganar el primer lugar en la categoría SoccerBot en el Encuentro Nacional RoboRAVE, realizado en Zapopan, Jalisco.

Fernando Arizpe Pedraza, director general del CONALEP Tamaulipas, informó que en esta competencia, las y los jóvenes, asesorados por el maestro Santos Arturo Vargas Guzmán, demostraron sus conocimientos en programación, robótica, diseño y resolución de problemas para imponerse a los mejores equipos del país en una de las categorías más competitivas del certamen.

Enfatizó que, gracias a este excelente resultado, el equipo tamaulipeco obtuvo su clasificación al RoboRAVE International World Championship 2026, considerado uno de los encuentros de robótica educativa más importantes del mundo, donde competirá con representantes de diversos países en pruebas de programación, ingeniería y robótica aplicada.

“Cuando nuestros estudiantes compiten y triunfan en escenarios de alta exigencia tecnológica, demuestran que el talento tamaulipeco está listo para destacar en cualquier parte del mundo. Este pase al campeonato mundial en Japón es resultado del esfuerzo de los alumnos, del acompañamiento de sus docentes y del compromiso de CONALEP Tamaulipas con una educación que impulsa la innovación y transforma vidas”, resaltó.

Subrayó que este importante logro refleja el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y a través de la Secretaría de Educación, dirigida por Miguel Ángel Valdez García, fortalece la educación tecnológica y la formación de jóvenes preparados para enfrentar los retos de la transformación que requiere el país.

RoboRAVE es una plataforma internacional dedicada a promover la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), donde niñas, niños y jóvenes desarrollan habilidades tecnológicas mediante desafíos de robótica que fomentan la creatividad, el trabajo colaborativo y la innovación. El campeonato mundial reunirá en Japón a representantes de diversos países para competir en distintas disciplinas robóticas.