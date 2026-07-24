Autoridades intervienen tras denuncia de presunta discriminación en Suburbia Victoria

El caso continúa bajo seguimiento de las autoridades, mientras la familia insiste en que su objetivo no es afectar a la empresa, sino evitar que se repitan actos que consideren discriminatorios contra personas con discapacidad.

Por Raúl López García

Expreso

La denuncia por un presunto acto de discriminación contra un joven con discapacidad durante un proceso de contratación en la sucursal Suburbia Adelitas ya comenzó a tener consecuencias. De acuerdo con una actualización difundida por la familia del afectado, autoridades competentes iniciaron el seguimiento del caso y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) estableció contacto para brindar apoyo.

La publicación, que se viralizó en redes sociales, señala que personas vinculadas con la empresa buscaron comunicarse con la familia para solicitar que fuera eliminada; sin embargo, la autora aseguró que la denuncia permanecerá pública hasta que exista una solución y se deslinden responsabilidades.

«El único interés es que personas así no sigan en cargos que discriminen por cualquier situación a las personas», escribió la familiar del joven, quien también precisó que no responsabiliza directamente a Suburbia México, aunque consideró que la empresa sí debe responder por la actuación y supervisión de su personal.

Asimismo, reconoció la respuesta del Servicio Nacional de Empleo, al señalar que la dependencia actuó de manera inmediata al conocer los hechos, se comunicó con la familia y ofreció alternativas laborales para el joven afectado.

El caso surgió después de que la denunciante afirmara que una empleada del área de Recursos Humanos presuntamente le dijo al aspirante: «Necesito personas completas», luego de conocer que presentaba una discapacidad derivada de un problema de desgaste en la cadera. Esa versión fue difundida por la familia y hasta el momento no ha sido confirmada por la empresa.

Hasta el cierre de esta edición, Suburbia México no había emitido un posicionamiento público sobre la denuncia. El caso continúa bajo seguimiento de las autoridades, mientras la familia insiste en que su objetivo no es afectar a la empresa, sino evitar que se repitan actos que consideren discriminatorios contra personas con discapacidad.