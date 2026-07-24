Autoridades reportan más casos del parásito que causa ‘diarrea explosiva’; el brote se expande

MÉXICO.- El brote de ciclosporiasis, un parásito conocido por provocar «diarrea explosiva» y vinculado al consumo de lechuga iceberg (lechuga bola) contaminada continúa expandiéndose en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que el evento ya abarca nueve estados, con 1,947 casos confirmados.
Las autoridades sanitarias aclararon que la incorporación de nuevos estados al brote no significa necesariamente que los contagios estén aumentando, sino que las investigaciones epidemiológicas han permitido relacionar más casos con un mismo origen.
La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que suele adherirse a productos frescos como lechuga y otrs frutas y verduras. El parásito puede contaminar los alimentos a través de agua con materia fecal humana y resulta difícil de eliminar únicamente mediante el lavado.
Los estados afectados por el brote
De acuerdo con la actualización de los CDC, los estados vinculados al brote son:
- Michigan
- Indiana
- Kentucky
- Ohio
- Virginia Occidental
- Illinois
- Kansas
- Oklahoma
- Pensilvania
Según Gwen Biggerstaff, subdirectora del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y Medio Ambiente de los CDC, las autoridades están obteniendo información más completa conforme avanzan las investigaciones estatales.
La lechuga iceberg sigue siendo el principal foco de la investigación
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó previamente que la lechuga iceberg rallada, proveniente de las plantaciones de la empresa estadounidense Taylor Farms en México, es la fuente más probable del brote.
La empresa retiró voluntariamente el producto del mercado estadounidense después de que la investigación identificara la posible relación con los contagios.
La FDA explicó que monitorea el número de casos confirmados para evaluar si el retiro del producto fue suficiente para eliminar del mercado todos los lotes afectados.
Hay casi 12 mil casos confirmados o sospechosos en todo el país
Aunque el brote multiestatal suma 1,947 casos confirmados, las autoridades estiman que el impacto nacional es mucho mayor. De acuerdo con datos de los CDC y departamentos estatales de salud, existen casi 12,000 casos entre confirmados y sospechosos de ciclosporiasis en Estados Unidos.
Michigan concentra la mayor carga, con casi 8,000 infecciones. Ohio registra 2,596 casos, por lo que los CDC enviaron personal especializado para apoyar la investigación. Nueva York acumula 632 casos desde mayo. Carolina del Norte reporta 561 casos, donde las investigaciones preliminares apuntan al cilantro y el perejil como posibles fuentes de infección.
La FDA indicó que mantiene abiertas varias investigaciones, ya que distintos brotes podrían estar relacionados con diferentes alimentos contaminados.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO