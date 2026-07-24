Da LeBron James noticia bomba: jugará con los Philadelphia 76ers

El máximo anotador en la historia de la NBA decidió continuar su carrera a los 41 años y puso fin a las especulaciones sobre su futuro

Por. Staff

Los Ángeles.-LeBron James volvió a sacudir a la Asociación Nacional de Baloncesto, la NBA, al anunciar que jugará la próxima temporada con los Philadelphia 76ers, en uno de los movimientos más impactantes del mercado de fichajes.

El jugador firmará un contrato de dos años y 8 millones de dólares con opción de jugador, según confirmó Rich Paul, CEO de Klutch Sports Group, a Shams Charania de ESPN el viernes.

La decisión pone fin a semanas de especulación sobre el futuro del máximo anotador en la historia de la liga, quien iniciará una nueva etapa tras concluir su ciclo con Los Ángeles Lakers.

A sus 41 años, el veterano alero reveló que analizó seriamente la posibilidad de retirarse, aunque finalmente decidió prolongar su carrera al considerar que aún tiene el nivel y la motivación para competir por un nuevo campeonato.

El cuatro veces campeón de la NBA explicó que la oportunidad de pelear por el título fue determinante para aceptar el proyecto de los 76ers, franquicia con la que buscará ampliar uno de los legados más importantes en la historia del baloncesto.

Su llegada fortalece las aspiraciones de Filadelfia de convertirse en un serio contendiente al campeonato durante la próxima temporada.

LeBron dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde el anuncio se volvió viral en cuestión de minutos al generar millones de visualizaciones y miles de reacciones entre aficionados, jugadores y especialistas.

El fichaje del histórico alero se perfila como uno de los movimientos más relevantes del mercado de verano y coloca nuevamente a los 76ers en el centro de los reflectores de la NB.

Con esta decisión, LeBron James escribirá un nuevo capítulo en una trayectoria que incluye etapas memorables con Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers. Ahora, el veterano buscará sumar nuevos éxitos con Philadelphia y acercar a la franquicia a la conquista del campeonato de la NBA.