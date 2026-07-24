EU continuará deportaciones …al ritmo de La Chona

Taylor Swift y Sabrina Carpenter han criticado que su música se use para materiales en donde se violan los derechos humanos de los migrantes

Por. Staff

Washington.- La Casa Blanca publicó un video de TikTok con la popular canción mexicana «La Chona» de Los Tucanes de Tijuana junto con imágenes de comida y restaurantes mexicanos, con texto sobre el video que decía «esto y las deportaciones masivas».

La publicación de ocho segundos utiliza símbolos culturales mexicanos como telón de fondo para un mensaje sobre la eliminación de inmigrantes del país, creando una conexión entre la identidad mexicana y las políticas de deportación de la administración.

Algunas respuestas al video lo vieron como la reducción de la cultura mexicana a estereotipos mientras promovía una política que ha atacado fuertemente a los inmigrantes de los países latinoamericanos.

La administración Trump ha utilizado la música popular, a menudo sin el permiso de los artistas, para exagerar la actividad de ICE, que continúa utilizando la fuerza mortal y excesiva contra los migrantes, los espectadores y los manifestantes.

De acuerdo con cifras oficiales, aproximadamente el 22 por ciento de la migración sin autorización que ya se encuentra en Estados Unidos es de origen mexicano; las otras casi cuatro quintas partes incluyen migrantes de todo el mundo.