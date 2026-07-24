Fiscal asegura que hay contradicciones en declaraciones

Jesús Govea Orozco reveló que varias de las versiones recabadas durante la investigación, no guardan correspondencia con la evidencia pericial obtenida en el caso, lo que ha obligado a profundizar en la reconstrucción de los hechos

Por Perla Reséndez

EXPRESO LA RAZÓN

El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que en el caso de la muerte de la adolescente Dafne, existen contradicciones entre las declaraciones de algunas personas entrevistadas y los resultados de los estudios científicos realizados por especialistas.

El funcionario reveló que varias de las versiones recabadas durante la investigación, no guardan correspondencia con la evidencia pericial obtenida en el caso, lo que ha obligado a profundizar en la reconstrucción de los hechos ocurridos antes de la muerte de la menor.

“De manera muy resumida y sin adentrarme, hay versiones que algunas de las personas que fueron entrevistadas durante la investigación simplemente no tienen concordancia alguna con la causa de la muerte establecida científicamente”, señaló.

El Fiscal aclaró además que Danna Yanina “C”, no fue aprehendida después de acudir voluntariamente a declarar por el caso, como se difundió inicialmente, sino cuando se presentó ante la Fiscalía para interponer una denuncia relacionada con otro asunto.

El funcionario explicó que ella formó parte de las primeras entrevistas recabadas sobre el caso de la muerte de Dafne Zapata Quintos, “el motivo por el que la persona acudió a las instalaciones de la Fiscalía, es para formular una denuncia de su parte, seguramente por un consejo legal, lo cual no está vedado para nadie”.

Govea Orozco dijo que como parte de la indagatoria, se entrevistó al personal de la academia, así como alumnos que acudieron al campamento de la academia militarizada Doenitz de Ciudad Madero, lo que permitió construir el contexto en que ocurrió la muerte de la adolescente.

“El cúmulo de información proporcionada por diversas personas, entre ellas adolescentes que estuvieron en ese aludido campamento, fue recabada con anterioridad”, señaló.

Indicó que con base en los resultados de las entrevistas, además de las pruebas periciales realizadas, se pudo determinar el contexto en que ocurrió la muerte de la adolescente.

El Fiscal aseguró que ya tiene plenamente establecido el papel que habría desempeñado la persona detenida, pero insistió en que esos datos permanecerán bajo reserva mientras continúan las diligencias.

Además, Govea Orozco rechazó que la investigación haya cambiado de rumbo jurídico y afirmó que desde el primer momento se inició bajo el protocolo especializado para investigar el delito de feminicidio.

La muerte de Dafne el pasado 17 de julio, tras cuatro días de permanecer en el campamento militarizado, se debió a asfixia, sin embargo, el Fiscal no ha dado más detalles en la forma en que fue asesinada.

Govea Orozco sostuvo que la investigación continúa abierta y que cada una de las decisiones ministeriales será sustentada en pruebas científicas, evidencia técnica y elementos jurídicos incorporados a la carpeta de investigación.