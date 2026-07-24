Grilla de aspirantes

GOLPE A GOLPE / JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

El vacío informativo creado por el asueto veraniego y la ausencia de algunos funcionarios públicos, como de las estructuras partidistas, legisladores y dirigentes empresariales, bien lo aprovechan algunos aspirantes a diputados federales o locales y a presidentes municipales, quienes insisten en adelantar el rejuego pre-electoral.

Ahí tiene usted, por ejemplo, a los alcaldes que han capitalizado su cotidiana presencia en los ayuntamientos, en plenas vacaciones, para divulgar cuánto ha hecho durante su gestión.

Por el norte, centro y sur de la entidad mucho se placean las decenas de aspirantes; y a través de las redes sociales quieren hacer sentir su presencia por la restringida cobertura que le ofrecen los medios de comunicación masiva (impresos y audiovisuales).

En la internet cotidianamente emiten comentarios acerca de las ‘bondades’ que representan para Tamaulipas las reformas constitucionales de la cuarta transformación, sin encontrar aún el eco esperado.

Sin embargo, debo admitir que en Ciudad Victoria también hace aire, pues hay políticos que aprovechan el asueto para divulgar a los cuatro vientos que con gusto accederían a una petición de jugar en el proceso electoral concurrente 2026-27.

Obvio es que, respecto a Olga Patricia Sosa Ruiz, José Ramón Gómez Leal y Maki Esther Ortiz Domínguez, la intención suya es el 2028.

En fin, cada quien es libre de espetar lo que mejor le convenga.

Pero de una cosa sí estoy seguro: a partir del lunes tres de agosto próximo, el escenario será más realista.

Y, sobre todo, porque a poco más de un mes de instalarse formalmente el proceso electoral del año siguiente, los partidos políticos lo que menos admitirán será, así lo creo, la indisciplina, aun cuando la nueva oferta reglamentaria considere candidaturas ciudadanas, ya que éstas, lo mismo que las otras, serán reguladas conforme a sus propios estatutos.

De cualquier forma, no deja de llamar la atención el placeo que en la temporada vacacional realizan los más acelerados, bajo esta premisa: un político jamás descansa.

¡Bah!



Condonación

La presidencia municipal de Nuevo Laredo, que encabeza Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reitera su invitación a los contribuyentes para que a más tardar el día 31 de julio (viernes próximo) pasen a pagar el impuesto predial sin recargos, como lo acordó el Cabildo a fin de beneficiar a los morosos.

Esta condonación, del 100 por ciento en recargos, gastos de ejecución y cobranza del impuesto predial, aplica para predios urbanos, suburbanos y rústicos, siempre y cuando se liquide el impuesto principal en una sola exhibición.

Aquí debo destacar que es el impuesto predial la única recaudación, directa, con que cuenta el gobierno municipal, por lo que la participación poblacional es vital, para continuar brindando los servicios básicos., pues los recursos recaudados se invierten en ese sentido.

El Cabildo autorizó además el descuento de los gastos de cobranza y ejecución del impuesto predial a los contribuyentes que paguen todo el año 2026.

“En un esfuerzo del gobierno municipal por otorgar oportunidades a los ciudadanos; se ofrece la oportunidad a los residentes del campo que, precisamente en esta temporada, es cuando tienen ingresos y pueden aprovechar para ponerse al corriente en sus contribuciones”, se comenta en Palacio Municipal.



Vacaciones escalonadas

En la víspera recorrí diversas oficinas de la administración pública, a fin de constatar que hubiera guardias.

Y sí, efectivamente encontré personal trabajando al mediodía, cuando el calor era insoportable.

Los funcionarios de primer nivel –no sé si todos, pero vi a varios al transitar por Palacio de Gobierno, la Torre Bicentenario y oficinas alternas–, acudieron a desahogar pendientes.

Esto, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Así me lo comentaron.

Y precisaron que en las áreas estratégicas las vacaciones serán de forma escalonada.



Ausencia

La semana próxima no habrá columna Golpe a golpe –aprovechando el asueto–, pero a partir del lunes tres de agosto se reanudará su publicación.

Correo: jusam_gg@hotmail.com