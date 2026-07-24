Madre de Dafne pide a Dana Yanina romper el silencio y revelar la verdad sobre la muerte de su hija

En su publicación compartida este viernes, la madre de la menor expresó que no considera a Dana Yanina como la única responsable de los hechos y planteó que pudo haber sido víctima antes de convertirse en presunta implicada.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- A través de un mensaje difundido en redes sociales, Alejandra Quintos, madre de Dafne, la adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz, hizo un llamado directo a Dana Yanina para que hable sobre lo ocurrido y contribuya al esclarecimiento del caso.

En su publicación compartida este viernes, la madre de la menor expresó que no considera a Dana Yanina como la única responsable de los hechos y planteó que pudo haber sido víctima antes de convertirse en presunta implicada.

Por ello, la exhortó a decir quiénes participaron, cómo ocurrieron los hechos y por qué se encontraba en el lugar donde falleció su hija.

«Dana Yanina. No tienes que cargar tú con algo que no cometiste. Tal vez tú fuiste víctima y ahora eres victimaria; pero algo me dice en mi corazón de madre que no eres culpable de todo. Tócate el corazón y di la verdad del asesinato de mi hija»

Alejandra Quintos también pidió a la joven no guardar silencio por miedo y aseguró que contará con respaldo si decide declarar.

En el mismo mensaje indicó que durante décadas, niñas y niños habrían sido víctimas de presuntos malos tratos dentro de este tipo de instituciones, por lo que insistió en que revelar la verdad permitiría hacer justicia.

«No tengas miedo, alza la voz… Di la verdad, di lo que viste; si te amenazaron no tengas miedo. Hoy alza la voz»

Asimismo, dirigió un mensaje a los padres y al abogado de Dana Yanina para que la animen a colaborar con las autoridades y ayude a identificar a quienes, afirmó, serían los verdaderos responsables de la muerte de su hija.

«Díganle que no tenga miedo, que sea valiente como Dafne Quintos y que los verdaderos asesinos, pedófilos y feminicidas paguen»

La publicación fue acompañada del hashtag #JusticiaPorDafne, con el que familiares y la ciudadanía continúan exigiendo el esclarecimiento de la muerte de la adolescente ocurrida durante el campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades competentes.