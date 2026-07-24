Muere conductor tras choque e incendio en la Victoria-Matamoros

El accidente ocurrió en el kilómetro 130, a la altura de La Coma; un tractocamión impactó una camioneta, el fuego consumió gran parte de la unidad pesada y dejó además un lesionado.

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria.– Un choque con incendio se registró la noche de este viernes 24 de julio de 2026 en la carretera Ciudad Victoria-Matamoros, a la altura del kilómetro 130, en el punto conocido como La Coma, y dejó como saldo una persona muerta y otra lesionada.

El percance ocurrió cuando un camión Kenworth impactó contra una camioneta Chevrolet Silverado.

El choque provocó un incendio que consumió gran parte del tractocamión y también dañó la carpeta asfáltica.

De manera preliminar, la víctima mortal fue identificada como David De Anda Villarreal, mientras que el lesionado responde al nombre de Eladio Espinoza. Ambos tienen su domicilio en el municipio de San Fernando.

Autoridades de distintas corporaciones acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

La Vocería de Seguridad informó a través de su cuenta oficial: “La vialidad se encuentra obstruida; se recomienda extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades.”