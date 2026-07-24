“No crucifiquen a mi hija por algo que no hizo”: Padre de Dana Yanina

Tras la audiencia inicial ante un juez de control, sostuvo que la joven una víctima más de lo que ocurría en la Academia Militarizada Doenitz.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- En medio de la tensión judicial por el caso Dafne, Ofir Cruz Melo, padre de Dana Yanina “N”, rompió el silencio para exigir que las autoridades y la opinión pública no condenen de manera anticipada a su hija de 18 años.

Tras la audiencia inicial ante un juez de control, sostuvo que la joven una víctima más de lo que ocurría en la Academia Militarizada Doenitz.

“Mi hija se está haciendo responsable, no estamos escondidos, no crucifiquen a mi hija por algo que no hizo”, manifestó con firmeza Ofir Cruz Melo.

Expuso que su familia enfrentó trabas por parte de la fiscalía cuando intentaron interponer una denuncia por la privación ilegal y los abusos cometidos contra la estudiante.

Asimismo, desmintió que la joven laborara en el plantel militarizado, por el cual la familia pagaba una colegiatura mensual de 50 mil pesos para sus estudios con la aspiración de ingresar a la Medicina Naval.

“Ella fue manipulada mucho tiempo, sin embargo queremos aclarar que nunca fue empleada, ella es víctima, esa es la palabra, es víctima de todo esto y las autoridades no lo están viendo, la ven como culpable”, afirmó el padre.

El progenitor también señaló directamente a la funcionaria Rosaura Hernández Gutiérrez, por negarse a recibir la denuncia formal de los hechos presentados por la familia y limitarse a plasmar un sello en el escrito.

Por esta razón, responsabilizó a la servidora pública de cualquier afectación a la integridad de su hija.

“Quiero hacer responsable si algo le sucede algo a mi hija a la que lleva la carpeta a la licenciada Rosaura Hernández Gutiérrez, quien no quiso recibir la denuncia de nuestra hija, solo nos puso el sello”.