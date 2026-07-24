Rescatan a un perro durante cateo por denuncia de maltrato animal en Victoria

El operativo realizado durante la mañana permitió rescatar al animal, cuyo caso ya es investigado por las autoridades ministeriales para determinar las responsabilidades correspondientes.

Por Raúl López García

Expreso

Un perro fue rescatado este viernes durante un cateo realizado por autoridades ministeriales en Ciudad Victoria, luego de una denuncia por presunto maltrato animal presentada ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

La secretaria de Desarrollo Urbano del municipio, Mariana Sierra, informó que personal del Centro de Atención Animal únicamente participó como acompañamiento en el operativo, ya que legalmente no tiene facultades para ingresar por cuenta propia a un domicilio particular.

Explicó que cuando se reciben reportes de animales en condiciones de maltrato o abandono, el municipio canaliza los casos a la Fiscalía, instancia que puede solicitar y ejecutar las diligencias correspondientes cuando existe una denuncia formal.

«Nosotros hacemos el acompañamiento, pero no podemos invadir una propiedad privada. Aunque observemos que un perro o un gato se encuentra dentro de un domicilio en malas condiciones, únicamente la Fiscalía puede ingresar», señaló.

El operativo realizado durante la mañana permitió rescatar al animal, cuyo caso ya es investigado por las autoridades ministeriales para determinar las responsabilidades correspondientes.

La funcionaria reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier caso de maltrato animal mediante los canales oficiales, ya que únicamente con una denuncia formal es posible que la autoridad judicial intervenga y, en su caso, ordene el rescate de los animales que se encuentren en riesgo.