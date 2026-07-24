Tormenta Bertha dejará lluvias en Tamaulipas durante su paso por el Golfo

ESTADOS UNIDOS.- La tormenta tropical Bertha tocó tierra al sur de Estados Unidos la tarde del 22 de julio. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que tanto los vientos y marejadas ciclónicas provocadas por el sistema meteorológico fueron las principales amenazas en el territorio.

Conforme Bertha continúa su trayectoria hacia el oeste sobre el sureste de Luisiana, las autoridades meteorológicas estadounidenses emitieron una alerta por tormenta tropical para la frontera entre Alabama y Florida hasta Cameron, así como para el área metropolitana de Nueva Orleans y el lago Pontchartrain.

Un aviso de tormenta tropical se mantiene vigente desde el oeste de Cameron hasta Sargent, Texas, y el Lago Maurepas. Dichas advertencias significan que las condiciones relacionadas podrían ocurrir en las zonas mencionadas anetriormente; mientras que otras podrían avisar sobre eventos adversos dentro de las próximas 24 o 36 horas.

¿Bertha podría convertirse en huracán?

Cuartoscuro

Alrededor de las 16:00 horas CDT, el centro de la tormenta tropical fue ubicado cerca de la latitud 29.8 norte y longitud 89.9 oeste. Se espera que se dirija al oeste a aproximadamente 11 kilómetros por hora.

«Se espera un movimiento hacia el oeste más rápido durante el próximo día. Según la trayectoria, el centro de Bertha se moverá cerca o a lo largo de las costas de Luisiana y el norte de Texas hasta el jueves, y luego se adentrará más en el sur de Texas el jueves por la noche», se lee en el aviso más reciente del NHC.

Los vientos máximos sostenidos del sistema meteorológico rondan los 75 km/h, aunque se registraron ráfagas más fuertes. Se espera un ligero cambio en la intensidad durante los próximos días, sin embargo, se espera que mantenga como una tormenta tropical hasta que alcance el norte de Texas el jueves.

Se espera que Bertha se disipe al interior del territorio estadounidense tan pronto como la noche del jueves o temprano el viernes, de acuerdo con especialistas del NHC.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO