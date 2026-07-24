Tras perder el Mundial, Milei señala al arbitraje y afirma: «Nos tienen envidia»

Javier Milei culpa al arbitraje por la derrota de Argentina contra España y asegura que les “tienen envidia”.

ARGENTINA.- Tras la derrota de Argentina ante España en el Mundial 2026, ahora su presidente Javier Milei ha culpado al arbitraje, además de asegurar que “nos tienen envidia”.

Y no sólo eso, pues Milei dijo con firmeza que los argentinos son buenos para “casi todo”, algo que para el presidente se tenía que decir y por lo que incluso no se les puede ignorar.

“El problema de Argentina es que llamamos la atención, no se nos puede ignorar, y la gente nos tiene envidia; somos buenos en casi todo. Lo siento, pero alguien tenía que decirlo”. Javier Milei, presidente de Argentina

Culpa Milei al arbitraje por derrota de Argentina en el Mundial 2026

Las declaraciones del presidente argentino Milei ante la derrota de Argentina en el mundial con un marcador 1-0 a favor de España no pararon, pues también le echó la culpa al arbitraje y por lo que un empate era evidente.

“El partido fue muy difícil para nosotros el domingo y, aun así, Argentina pudo haber logrado el empate en los últimos minutos, a pesar de que el desarrollo del juego no estuvo en absoluto a su favor”. Javier Milei, presidente de Argentina

Con ello, Milei dijo que la Selección de Argentina jugó de manera “mesurada” durante todo el Mundial 2026, insistiendo en el “incorrectas” decisiones de los árbitros hacia el equipo nacional; sin embargo, pese a esto lucharon hasta el final, declaró Milei.

“Argentina siempre tomó posturas y se comportó de manera mesurada durante todo el torneo, incluso en los momentos en que el árbitro tomó posiciones incorrectas hacia la selección nacional argentina en algunos partidos“. Javier Milei, presidente de Argentina

Asimismo, el mandatario Milei, también reconoció que el equipo de Argentina no se rindió ni al final y siempre la Selección se presentó de la manera correcta en el Mundial 2026 “respondieron de una manera muy mesurada y organizada, y siempre fueron distinguidos luchando hasta el final”.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS