VIDEO: Famoso boxeador enfrenta a hombre que presuntamente agredía a personas en una gasolinera

Emmanuel tumbó al hombre en al menos tres ocasiones por presuntamente insultar a las personas bajo los efectos del alcohol

ESTADOS UNIDOS.- Emmanuel «Cujo» Valencia, un boxeador de Houston, fue captado propinando una golpiza a un hombre en una gasolinera de Estados Unidos. El profesional de los puños fue grabado por testigos sosteniendo una riña tras una acalorada discusión en el establecimiento, donde noqueó a un hombre de mayor peso y estatura.

Frente a decenas de testigos, el atleta asestó múltiples puñetazos en el rostro del hombre afroamericano, quien perdió el equilibrio y cayó al suelo en al menos tres ocasiones. A través de su Instagram, «Cujo» explicó que intentó evitar que la riña ocurriera, sin embargo, las tensiones en la gasolinera escalaron hasta que estalló la riña.

Boxeador consigue contrato deportivo tras riña callejera

El video causó sensación en redes sociales tras darse a conocer el mayor tamaño y peso del hombre que enfrentaba el joven de 140 libras, quien logró tumbar a golpes a su rival con uppercuts y ganchos a la cara, lo que desató la conmoción para los que presenciaron la pelea y para los usuarios en las plataformas digitales, lo que a su vez ocasionó que el usuario del boxeador, @_valenciii, se disparara a 95 mil seguidores en Instagram en tan solo 3 días.

«Cujo» explicó en sus redes sociales que su debut profesional está programado para el 22 de agosto de 2026. Confesó que no fue correcto el haber recurrido a la violencia contra el hombre de la gasolinera, sin embargo, aseguró que el sujeto estaba bajo los efectos del alcohol, y comenzó a insultar a otras personas, momento en el que estalló la pelea.

Emmanuel «Cujo» Valencia obtiene contrato de boxeo

Valencia anunció en su Instagram que Nothing But Sportz le ofreció un contrato de boxeo tras generar más de 50 millones de visualizaciones con su riña callejera, lo que lo convirtió en «una de las historias más habladas en internet». Ron Johnson, director de Nothing But Sportz, afirmó que su objetivo no es celebrar lo ocurrido, sino ofrecer guía y una plataforma para crear una carrera legítima adentro del ring a un joven deportista con una «habilidad innegable».

Anuncian debut profesional de «Cujo» Valencia

FOTO: Instagram

«Mientras que Nothing But Sportz no glorifica la violencia, sí creemos en reconocer el talento y en crear oportunidades. En este caso, una situación desafortunada se ha convertido en el cataclismo para un nuevo comienzo», publicó la agencia deportiva.

Johnson, quien también fue boxeador profesional, anunció que «Cujo» Valencia obtuvo su fama gracias a las calles, sin embargo, lo retó a demostrar su destreza pugilística en su debut profesional el próximo 24 de octubre de 2026 en Miami, Florida. Durante el jueves Valencia publicó un video para agradecer a Nothing But Sportz, Dj Akademiks, Adrien Broner, Ryan García y a Ron Johnson por ofrecerle la oportunidad para debutar en el ring. Además, anunció que la agencia deportiva ofreció un «giveaway» para que cuatro pesonas lo acompañen a su pelea en Florida.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO