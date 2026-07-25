Detienen en Jalisco a Levi “N”: identificado como objetivo prioritario

En el operativo participaron elementos de la SSPC y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz y autoridades de Jalisco.

La captura fue resultado de labores de inteligencia, investigación e intercambio de información. Los agentes dieron seguimiento a datos proporcionados por la Fiscalía veracruzana para fortalecer las acciones destinadas a localizar al hombre.

Una vez identificada su zona de movilidad, los efectivos desplegaron vigilancias fijas y móviles en la colonia Loma Chica, en el municipio de Zapopan. Tras localizarlo y corroborar su identidad, ejecutaron la orden de aprehensión vigente por homicidio doloso calificado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch @OHarfuch, se refirió al Cártel Jalisco Nueva Generación.https://t.co/y1JWeldhCD — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 24, 2026

Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Levi “N” está señalado por su probable participación en el homicidio de dos personas ocurrido en enero de 2023, en el municipio veracruzano de Atoyac.

Después de que le fueron informados sus derechos, el detenido fue trasladado a la CDMX para efectuar los trámites correspondientes y ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales de Veracruz, encargadas de continuar el proceso penal.

La SSPC y la SSC capitalina reiteraron su compromiso de colaborar con autoridades estatales para combatir la impunidad.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ – DÓRIGA DIGITAL