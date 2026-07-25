Estrella tráiler contra muro …se lesiona

El operador de la pesada unidad, resultó herido al impactarse contra la barrera de contención metálica

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un operador de tráiler resultó lesionado la madrugada de este viernes al estrellarse contra la barrera de contención metálica ubicada sobre la carretera a Rumbo Nuevo, cerca de la caseta de cobro.

El percance ocurrió a las 03:00 horas a la altura del kilómetro 36; sin embargo, fue hasta las 10:00 de la mañana cuando las autoridades dieron aviso sobre el hecho.

De acuerdo con el reporte, la unidad siniestrada es un tractocamión Kenworth con caja seca, propiedad de la empresa IECSA, S.A. de C.V., la cual circulaba en dirección de Jaumave hacia Ciudad Victoria.

Se presume que, aproximadamente un kilómetro después de pasar la caseta, el operador dormitó al volante, lo que provocó que se desplazara hacia el extremo derecho y se estrellara de lleno contra la contención.

Oficiales de tránsito estatal se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de los hechos. Los daños materiales fueron de consideración.