Ganado mexicano vuelve a EU el 24 de agosto

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, notificó a la presidenta Claudia Sheinbaum la reapertura gradual del comercio de ganado, que iniciará en Sonora y se extenderá después a Chihuahua, bajo condiciones sanitarias estrictas.

Por. Staff

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que le comunicó la decisión de reanudar la exportación de ganado mexicano hacia territorio estadounidense.

La reapertura, según el anuncio, iniciará en las últimas semanas de agosto por el cruce de Agua Prieta, Sonora, y posteriormente se extenderá a dos puntos adicionales ubicados en el estado de Chihuahua.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos precisó que el puerto de Douglas, Arizona, frente a Agua Prieta, abrirá el 24 de agosto de 2026, y que después se habilitarán los cruces de Santa Teresa y Columbus, en Nuevo México.

Sheinbaum instruyó acelerar los trabajos y la colaboración binacional para tener lista la logística sanitaria y reiniciar cuanto antes el movimiento de ganado entre ambos países.

El cierre de la frontera responde a la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, Cochliomyia hominivorax, una larva que se alimenta de tejido vivo de animales de sangre caliente y provoca lesiones graves.

El brote se detectó por primera vez en México el 21 de noviembre de 2024, cuando el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, reportó un caso en Catazajá, Chiapas, ante la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Ante ese hallazgo, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos, APHIS, suspendió la importación de ganado bovino, equino y bisonte procedente de México a partir del 22 de noviembre de 2024.

El comercio se reactivó de forma parcial el 5 de febrero de 2025 por Chihuahua y un día después por Agua Prieta, bajo un protocolo de inspección más estricto entre ambos gobiernos.

La tregua duró poco, pues el 11 de mayo de 2025 Washington ordenó un nuevo cierre fronterizo, tras detectarse casos adicionales de la plaga en el sureste mexicano.

El 30 de junio de 2025 se acordó un plan de reapertura escalonada que debía comenzar el 7 de julio, pero un nuevo caso detectado en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, obligó a Estados Unidos a cancelar la medida apenas 48 horas después.

Meses más tarde, la plaga cruzó la frontera hacia territorio estadounidense, con el primer caso doméstico confirmado en un becerro de Texas el 3 de junio de 2026, y un acumulado de 42 casos en animales de ese país, según APHIS.

En México, el gusano barrenador se ha extendido a 29 de las 32 entidades del país, con más de 34 mil 315 casos animales acumulados y mil 823 activos, de acuerdo con cifras oficiales citadas por medios estadounidenses.

El cierre prolongado de la frontera ha significado, según estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, la pérdida de exportación de un millón 560 mil cabezas de ganado y una derrama no percibida de mil 872 millones de dólares.

La reapertura anunciada está condicionada al cumplimiento del Plan de Acción Conjunto entre ambos países, y todo animal que cruce será sometido a inspección exhaustiva en territorio estadounidense para descartar signos de la plaga.

El USDA identificó a Sonora y Chihuahua como los estados de menor riesgo para el gusano barrenador, por contar con infraestructura de sanidad animal consolidada y antecedentes de control eficaz de enfermedades pecuarias.

La secretaria Rollins calificó el cierre de los puertos del sur como una medida dura pero necesaria, y afirmó que ya es momento seguro para reabrir el cruce de Arizona y reanudar el movimiento centenario de ganado.

Organizaciones ganaderas estadounidenses, como la Asociación Nacional de Ganaderos de Res, NCBA, y la Asociación de Ganaderos y Rancheros de Texas y el Suroeste, TSCRA, respaldaron la decisión y destacaron que el cierre permitió reforzar la vigilancia sanitaria.

El comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, agradeció la reapertura, aunque consideró que la decisión debió tomarse antes y expresó que la vigilancia contra el gusano barrenador debe mantenerse.

La presidenta Sheinbaum reconoció el esfuerzo de los ganaderos mexicanos para contener la plaga durante meses de trabajo conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y con Senasica.

En su mensaje, agradeció de manera particular al secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y a la funcionaria Columba López, por la coordinación técnica sostenida con las autoridades estadounidenses durante la contingencia sanitaria.

La mandataria calificó el acuerdo como un ejemplo de que el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo entre México y Estados Unidos generan resultados favorables para ambos países.

Sheinbaum agradeció también a la secretaria Rollins, con quien dijo haber construido una relación de trabajo respetuosa a lo largo de la contingencia sanitaria que afectó al comercio bilateral de ganado durante más de veinte meses.