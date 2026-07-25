Hallan cadáver en el río Bravo

Las primeras líneas de investigación apuntan a que la víctima podría corresponder a una persona migrante que habría perdido la vida al intentar cruzar el río

Por. Juan Martín Esperanza

Expreso – La Razón

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este viernes flotando en las aguas del río Bravo, lo que provocó un amplio despliegue de cuerpos de emergencia y autoridades de investigación en la zona cercana al Puente Negro de Nuevo Laredo

El hallazgo fue reportado al sistema de emergencias poco después de las 9:20 de la mañana. Tras recibir el aviso, integrantes del equipo de Rescate Acuático de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y utilizaron una embarcación para internarse en el afluente desde las inmediaciones del Puente Internacional II, donde finalmente lograron recuperar el cadáver.

Una vez que el cuerpo fue llevado a tierra firme, el sitio quedó bajo resguardo de las autoridades mientras peritos y agentes ministeriales iniciaban las diligencias para el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado. Como señas particulares, se informó que vestía una camiseta blanca sin mangas, pantalón de mezclilla y llevaba un anillo colocado en la mano izquierda.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que la víctima podría corresponder a una persona migrante que habría perdido la vida al intentar cruzar el río hacia territorio estadounidense, aunque esta versión será confirmada o descartada conforme avancen las investigaciones.

En las labores participaron elementos de la Guardia Estatal, Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el procesamiento de la escena antes de ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Será mediante la necropsia de ley como se determinará la causa exacta del fallecimiento, además de continuar con las investigaciones para establecer la identidad de la víctima y notificar a sus familiares.