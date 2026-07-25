Hay más de mil tamaulipecos en penales federales

Un total de 1,033 personas originarias de Tamaulipas permanecen recluidas en centros federales del país

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

En los penales federales del país, se encuentran detenidos 1,033 tamaulipecos relacionados con delitos del fuero común y federal; de ellos 704 ya cuentan con una sentencia, los restantes aún siguen un proceso.

En el Cefereso No 1 del Altiplano, se reportan 33 tamaulipecos detenidos, dos relacionados con delitos del fuero local, uno de ellos ya con sentencia firme; mientras que de los restantes 31 detenidos por el fuero federal,12 ya tienen sentencia y 19 están procesados.

En el Cefereso No4 Noroeste, se reportan 114 detenidos; 56 de ellos por delitos federales, de los que 36 ya tienen una sentencia; en tanto que 58 relacionados con delitos del fuero común, 36 ya tienen una sentencia firme.

En el Cefereso No. 5 Oriente el reporte indica que hay 61 tamaulipecos detenidos, de los que 32 se relacionan con delitos federales, 27 de ellos ya han sido sentenciados; mientras que de los 28 detenidos por delitos del fuero local, 19 ya tienen sentencia.

El reporte del mes de mayo del Cefereso No7 Nor-Noroeste, reporta cuatro tamaulipecos detenidos, de los que uno del fuero federal y otro del fuero común ya cuentan con sentencia.

En tanto que en el Ceferso No8 Nor-Poniente, el reporte indica siete personas detenidas, originarias de Tamaulipas, seis sentenciadas por delitos federales, mientras que uno más ya cuenta con sentencia por un delito del fuero local.

En el Ceferro No 11 CPD Sonora, hay 58 tamaulipecos, de los que 49 se relacionan con delitos federales, 32 tienen ya una sentencia; mientras que de los nueve detenidos por delitos locales, siete ya fueron sentenciados.

Los tamaulipecos detenidos en el Cefereso N012 CPS Guanajuato suman 104, de los que 83 se relacionan con delitos federales y 53 ya tienen una sentencia; en tanto que de los restantes 21 con delitos locales, 17 fueron sentenciados.

En el Ceferero No13 CPS Oaxaca, alberga a 81 tamaulipecos relacionados con diversos delitos, 47 relacionados con delitos del fuero federal y de ellos, 27 ya tienen sentencia; en tanto que 34 están internados por delitos del fuero local, 20 ya con sentencia.

El Cefereso No14 CPS Durango, suma 156 tamaulipecos detenidos, 107 se relacionan con delitos federales, 61 ya con sentencia; hay 49 por delitos locales, de los que 33 cumplen con una sentencia en firme.

Otro Cefereso, el No15 CPS, tiene a 92 tamaulipecos, 54 detenidos por el delito federal, 41 han sido sentenciados, en tanto que de los 38 restantes relacionados con delitos locales, 31 ya tienen una sentencia.

El Cefereso No16 femenil de Morelos, alberga a 28 mujeres tamaulipecas, cuatro por delitos locales, de ellas solo una tiene una sentencia; en tanto que las 24 restantes que fueron detenidas por delitos federales, 13 tienen ya una sentencia.

Otro Cefereso, el No17 de Michoacán, reporta 73 tamalipecos, 47 relacionados con delitos federales, 31 ya con sentencia; mientras que los 26 restantes detenidos por delitos del fuero local, 21 fueron sentenciados.

El Cefereso No 18 de Coahuila tiene 211 tamaulipecos detenidos, 139 por delitos federales, de ellos 108 fueron sentenciados, en tanto de los 72 restantes relacionados con delitos del fuero común, 62 ya tienen sentencia.

Por último en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) ubicado en Morelos, hay 11 tamaulipecos, cuatro por delitos del fuero común con una sentencia; en tanto que siete más fueron detenidos por delitos federales, de los que dos ya tienen ua sentencia.