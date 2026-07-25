Lucran con feminicidio de Dafne: su madre desmiente peticiones de dinero

Alejandra Quintos recalcó que, en caso de necesitar alguna aportación, ella lo dará a conocer a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Por Óscar Figueroa

La Razón

Alejandra Quintos, madre de la menor Dafne, expuso que personas ajenas a su familia solicitan apoyo económico a través de redes sociales con el nombre de su hija. Ante esta situación, advirtió que no descarta acciones legales contra quienes lucren con el feminicidio de la adolescente.

“Nosotros no hemos solicitado un apoyo del gobierno, todo ha corrido de nuestros gastos de su papá y míos, nosotros dos estamos trabajando en conjunto y nunca he mandado algún representante”.

A su llegada al Centro Integral de Justicia de Altamira para presenciar la audiencia del caso, confirmó que ya tiene identificados a los responsables de estas colectas no autorizadas.

Aclaró que ni ella ni sus allegados han pedido recursos monetarios de ningún tipo y por este motivo, solicitó a la población que mantenga cautela y evite caer en engaños procedentes de publicaciones o mensajes en plataformas digitales.

Alejandra Quintos recalcó que, en caso de necesitar alguna aportación, ella lo dará a conocer a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Reiteró su postura de proceder ante las autoridades correspondientes contra quienes busquen un beneficio económico a costa de la memoria de su hija, un hecho que vulnera aún más el duelo de la familia en pleno proceso judicial.

“No es justo que estén agarrando dinero con mi dolor, con una tragedia a nivel mundial y cuando pida algo es porque estoy hasta el cuello”, declaró.