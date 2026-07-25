Mandan a Dana a prisión preventiva

Tras una audiencia de más de 13 horas, la jueza imputó a la joven por feminicidio, mientras su padre y la defensa aseguran que también fue víctima de abusos y privación ilegal de la libertad.

Por Óscar Figueroa

Expreso La Razón

Será este sábado cuando podría definirse la situación jurídica de la única imputada hasta el momento del feminicidio de la Dafne.

Tras una audiencia inicial de más de 13 horas en el Centro Integral de Justicia de Altamira, una jueza de control imputó a Dana Yanina “N”, de 18 años de edad, por el delito de la adolescente.

La audiencia comenzó a las 3 de la tarde del jueves y concluyó a las 04:05 horas de este viernes.

A la joven le dictaron la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que ingresó al área de internamiento en el penal de Altamira.

La defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 72 horas para la incorporación de un abogado proveniente de Tlaxcala, por lo cual la audiencia de vinculación a proceso se celebrará este sábado 25 de julio en la Sala B del recinto judicial.

A la par del proceso contra la joven de 18 años, el abogado defensor Omar Pérez Hernández dio a conocer que la jueza dio vista e instrucción inmediata al Ministerio Público para iniciar una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal que sufrió Dana.

“Estrellita la privó de la libertad, cuando ocurre el hecho el día jueves, pues obviamente se suscita todo se la lleva la fiscalía le recaban la entrevista y una vez que acaba la entrevista todo era evidente que el inmueble iba a estar asegurado y se la llevó con engaños obviamente, haciéndole creer que su papá decía que todo estaba bien y la manipuló. Estaba muy manipulada la niña”.

Según la reconstrucción brindada por la defensa, la encargada retuvo a la joven sin la autorización de su papá.

Fue hasta la noche del domingo cuando la entregaron a su padre, quien la trasladó a Poza Rica.

Tras entablar comunicación directa con sus familiares y relatar los abusos sufridos, la familia tomó la decisión de acudir ante las autoridades para interponer la denuncia penal.

Detención irregular por parte de la Fiscalía

La defensa de Dana integrada por cinco abogados, también denunció inconsistencias en la detención de la imputada.

Los abogados afirmaron que el martes acudieron a las instalaciones ministeriales, donde les negaron el trámite del escrito de denuncia, incluso les comentaron que no existía ninguna orden de aprehensión vigente.

Sin embargo, al presentarse nuevamente el miércoles con la intención de formalizar el reporte por la retención ilegal, agentes investigadores procedieron con el arresto de la joven a través de un mandamiento judicial recién emitido.

“La verdad fue muy difícil para todos los abogados, siempre hemos actuado de buena fe, dialogamos con los señores, el martes platicamos,nos acercamos, sobre todo los papás, se acercaro a las autoridades ministeriales y fuimos el martes y ellos mismos le dijeron que no había ninguna orden, y como no nos recibieron la denuncia el día marted se optó por ir el miércoles y la detienen por una orden de aprehensión por el delito feminicidio”, detalló Pérez Hernández.

La defensa reiteró que la acusada sufrió un sometimiento constante al interior del plantel educativo y que tanto ella como su familia afrontan un calvario sin intención de evadir el proceso legal.

El abogado señaló que la Fiscalía imputa el feminicidio a Dana Yanina y a otra persona más, en lo que calificó como un intento por resolver el expediente de forma precipitada.