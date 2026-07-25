Oro y bronce, primeras medallas para México en los Centroamericanos

Melissa Márquez y Aylin Ibarra suben a lo más alto del podio en la prueba doble par de remos cortos peso ligero y Rafael Mejía y Roberto Ahumada quedan terceros.

Por Staff

República Dominicana.–México llegó a Santo Domingo con la encomienda de refrendar su dominio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe e inició su cosecha de medallas con un oro y un bronce en la disciplina de remo.

El primer título regional para la delegación nacional lo consiguieron Melissa Márquez y Aylin Ibarra quienes subieron a lo más alto del podio en la prueba doble par de remos cortos peso ligero (LW2x).

La pareja terminó la prueba en un tiempo de 7.22.51 minutos relegando a la dupla venezolana al segundo sitio (7.32.78) y a la cubana al tercero (7.36.59).

En la misma prueba, rama varonil, Rafael Mejía y Roberto Ahumada se llevaron el bronce (6.59.74m). Los colombianos José Guipe y César Amaris lograron el oro (6.48.30m), mientras que los dominicanos Carlos Rodríguez e Ignacio Vázquez ocuparon la segunda posición con 6.56.21m

México busca su tercer título consecutivo en los Juegos Centroamericanos y el 14 en su historia. Nuestro país está representado por más de 600 atletas, entre los que se encuentran medallistas de Copas Mundiales, Juegos Olímpicos y de Campeonatos del Mundo