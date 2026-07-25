Padre de Yanina dice que ella es víctima

Tras la audiencia inicial ante un juez de control, sostuvo que la joven una víctima más de lo que ocurría en la Academia Militarizada Doenitz

Por Óscar Figueroa

Expreso La Razón

En medio de la tensión judicial por el caso Dafne, Ofir Cruz Melo, padre de Dana Yanina “N”, rompió el silencio para exigir que las autoridades y la opinión pública no condenen de manera anticipada a su hija de 18 años.

Tras la audiencia inicial ante un juez de control, sostuvo que la joven una víctima más de lo que ocurría en la Academia Militarizada Doenitz.

“Mi hija se está haciendo responsable, no estamos escondidos, no crucifiquen a mi hija por algo que no hizo”, manifestó con firmeza Ofir Cruz Melo.

Expuso que su familia enfrentó trabas por parte de la fiscalía cuando intentaron interponer una denuncia por la privación ilegal y los abusos cometidos contra la estudiante.

Asimismo, desmintió que la joven laborara en el plantel militarizado, por el cual la familia pagaba una colegiatura mensual de 50 mil pesos para sus estudios con la aspiración de ingresar a la Medicina Naval.

“Ella fue manipulada mucho tiempo, sin embargo queremos aclarar que nunca fue empleada, ella es víctima, esa es la palabra, es víctima de todo esto y las autoridades no lo están viendo, la ven como culpable”, afirmó el padre.

También señaló directamente a la funcionaria Rosaura Hernández Gutiérrez, por negarse a recibir la denuncia formal de los hechos presentados por la familia y limitarse a plasmar un sello en el escrito.

Por esta razón, responsabilizó a la servidora pública de cualquier afectación a la integridad de su hija.

“Quiero hacer responsable si algo le sucede algo a mi hija a la que lleva la carpeta a la licenciada Rosaura Hernández Gutiérrez, quien no quiso recibir la denuncia de nuestra hija, solo nos puso el sello”.

La entrega clandestina y la manipulación de la academia

El relato de la familia, proveniente de Poza Rica, Veracruz, detalló el control que ejercieron sobre la joven las autoridades del plantel tras la muerte de la menor Dafne. Cruz Melo explicó que el arquitecto Ponce y una mujer identificada como Estrellita mantuvieron incomunicada a Dana Yanina mediante constantes cambios de teléfonos y llamadas supervisadas.

Finalmente, la entrega de la joven a sus padres se concretó durante la noche del domingo en condiciones irregulares en el estacionamiento de un centro comercial en Tampico.

“Luego me dice el señor Ponce que por seguridad me van entregar a mi hija antes de cruzar el Puente Tampico, me citan a las 19:30 horas del domingo y de repente me habla el arquitecto para decirme que a mi hija la entregarían en Chedraui Andonegui, en el estacionamiento de abajo”.

Según las palabras de Ofir Cruz, la joven regresó a su hogar en chanclas, con ropa de dormir y bajo un severo impacto emocional.

Pese al sometimiento psicológico que sufrió en el plantel, el padre destacó el valor de Dana Yanina para relatar los abusos, lo cual motivó a la familia a acudir ante las autoridades para exigir una investigación imparcial que dé con los verdaderos responsables del crimen.