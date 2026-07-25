Por esta razón, Aylín Mujica no pudo repatriar el cuerpo de su hijo Maahez

La actriz también relató cómo fue el desgarrador momento de reunirse con su hijo ya sin vida

A poco más de una semana de la muerte de Mauro Menéndez, mejor conocido solamente como Maahez, su famosa madre la actriz Aylín Mujica rompió el silencio y reveló las razones por las que hasta este momento no ha podido repatriar el cuerpo de su primogénito.

En esta misma entrevista, Aylín Mujica reveló más detalles de la muerte de su hijo Mauroy cómo fue el desgarrador momento en el que lo vió sin vida, así como el último deseo delfallecido DJ que le pidió a su mamá cumplir hace algún tiempo en caso de que él muriera antes que ella.

¿Por qué Aylín Mujica no pudo repatriar el cuerpo de Maahez a Miami?

Aunque la intención inicial era regresar con el cuerpo de su hijo a Miami, Aylín Mujicaexplicó que la realidad fue muy distinta. Los procedimientos necesarios para realizar la repatriación eran demasiado largos, por lo que la familia tuvo que tomar una decisión en cuestión de horas.

Sin embargo, esa determinación también estuvo guiada por la voluntad que Mauro había expresado mucho antes de su muerte. Tras hablar con Osamu, padre del joven, ambos concluyeron que lo mejor era respetar lo que él había pedido en vida.

“Entre Osamu y yo decidimos cremarlo y llenar toda la documentación y nos dice la señora funeraria, ‘Esto se puede tardar dos, tres, cuatro semanas. No tienen nada que hacer aquí ustedes.’” Con esas palabras, la familia comprendió que permanecer en el lugar durante varias semanas no tenía sentido, por lo que optaron por continuar con el proceso de cremación y regresar a Miami para retomar sus actividades mientras que pueden recuperar el cuerpo de su hijo. Debido a lo anterior es que Aylin Mujica regresó a Colombia para retomar las grabaciones del reality show de cocina en el que estaba trabajando cuando recibió la terrible noticia de la muerte de su hijo Maahez. El último deseo de Maahez que Aylín Mujica decidió cumplir Aylín recordó que su hijo ya había hablado con ella sobre cómo quería ser despedido si algún día llegaba a faltar. Esa conversación, que en su momento parecía lejana, cobró un significado especial cuando se dirigía al hospital. Y es que de acuerdo con Aylin Mujica su primogénito Mauro nunca quiso un funeral tradicional. Su deseo era ser cremado y que sus cenizas terminaran en uno de los lugares que más disfrutó durante su vida. “Cuando vamos camino al hospital yo le dije, ’Mauro en algún momento habló conmigo que no quería la familia llorando alrededor de él en una caja de madera. Mauro me dijo que quería que lo cremaran. De hecho, cuando fue a Bali, me dijo, ‘Mami, el día que yo me muera, si muera antes que tú, me tiras las cenizas en Bali y en la playa’.”

El desgarrador último encuentro entre Aylín Mujica y su hijo Maahez

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando la actriz narró el momento en que pudo despedirse de Mauro dentro del hospital. Aunque el joven permanecía intubado debido a la neumonía que padecía, hubo un detalle que llamó profundamente su atención. Según contó, la expresión de su hijo le transmitió una paz inesperada en medio de una situación devastadora.

“Cuando veo la cara de Mauro, tenía una sonrisa en sus labios y entendí que se había ido, a pesar de que estaba todo intubado y con la neumonía y sin oxígeno, tenía una sonrisa en los labios. Y ahí fue donde lo abracé en su pecho, le reclamé, le reclamé porque no tenía que haberse ido, pero le di un beso en los dos cachetes. Estaba helado, helado, helado, helado, pero lo vi como con paz y Vero, eso me dio paz y le dije, ‘Lo único que te voy a pedir es que me des fuerza suficiente y fortaleza para seguir con la vida.’ Y a partir de ese momento fui otra persona”.

CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MEXICO