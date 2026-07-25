Ruffo, ligado al narco: Calderón

El ex presidente Felipe Calderón perdió una oportunidad para no involucrarse en el caso que tiene a Ernesto Ruffo Appel, el panista y asesor del nuevo partido Somos México, en prisión, como presunto responsable de robo de combustible y evasión fiscal, pero, no pudo, le ganó el ego y el afán de protagonismo político que lo caracteriza.

El michoacano salió en defensa del ex gobernador de Baja California para señalar el carácter selectivo de la justicia del gobierno federal, el problema es que olvidó que el 10 de octubre de 2017 él mismo había denunciado Ernesto y a su hermano Claudio de haber entregado la entidad a la agrupación criminal de los Arellano Félix.

A través de su cuenta de twitter escribió textualmente “Ruffo ha dilapidado esa gubernatura y él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano”, dijo e incluso declaró que el CEN del PAN, partido al que abandonó con su esposa Margarita Zavala para lanzarse a una aventura política que fracasó, estaba en manos de una pandilla encabezada por el actual senador Ricardo Anaya.

Cabe señalar que las acusaciones de Calderón coinciden en que, de acuerdo con las investigaciones oficiales, durante el gobierno estatal de Ruffo Appel creció el poder de la organización delictiva de los Arellano Félix, fenómeno que los gringos no denunciaron, quizá porque estaba vinculada a Acción Nacional, partido aliado de Washington.

El propio Joaquín el Chapo Guzmán, actualmente preso en una cárcel de Colorado de los Estados Unidos, denunció en 1993 que Ruffo Appel y su hermano Roberto tenían nexos con el crimen organizado, que eran socios de una constructora y varias Farmacias de los Arellano, que no fueron investigadas por las autoridades mexicanas.

Los panistas, por cierto, andan tan pero tan perdidos que, además de querer limitar el voto popular a cierto nivel de estudio y evitar que ejerzan ese derecho los beneficiarios de los programas sociales, ahora tratan de retornar a los tiempos de la Nueva España.

Eso es al menos lo que hace suponer la idea que tienen agrupaciones tradicionalistas ligadas al partido albiazul de revivir el “El Pendón”, antigua ceremonia de la época colonial que conmemoraba la conquista de México-Tenochtitlan y la lealtad a la Corona Española, que las Cortes de Cadiz abolieron en 1810

Tal vez por sugerencia que les hiciera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que vino a México a inicios de mayo a rendir un homenaje al conquistador Hernán Cortés y que el gobierno panista de Aguascalientes otorgó dos medallas al mérito cívico, recrearán el evento el 15 de agosto con una marcha que partirá del centro al templo de San Hipólito de Paseo de la Reforma de la ciudad de México.

En las filas del PAN de Tampico, por otra parte, parece que viven un compás de espera respecto a las actividades preliminares del proceso electoral de 2027, ya que, salvo algunos actos limitados de posicionamiento de los aspirantes a la candidatura de alcalde, han frenado las ansias futuristas hasta mediados de septiembre cuando arrancará formalmente el proceso electoral del año que viene.

Finalmente, después de una semana de la muerte de la menor de 13 años Dafne Zapata Quintos en un campamento de la academia militarizada Doenitz de ciudad Madero, la policía detuvo a la primera sospechosa, una alumna de 18 años, Danna Yanina, instructora auxiliar del centro educativo, por su presunta responsabilidad en el deceso.

Mientras la presión social aumenta, las autoridades siguen adelante con las pesquisas para esclarecer el fallecimiento, que, a decir de las autoridades, fue por asfixia por sumersión parcial y que ha acaparado la atención pública nacional.

Para cerrar, el que no sale de una para meterse en otra es el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Un tribunal del Reino Unido determinó que la defensa del magnate mexicano, dueño de TV Azteca, al que ya acusaron también de tramposo, incurrió ahora en un presunto abuso del proceso judicial al presentar una grabación obtenida de manera encubierta, espionaje, durante el litigio contra Astor Asset Management y su director Vladimir Skalarov.

El magnate del Grupo Elektra también enfrenta juicios en los Estados Unidos, la diferencia es que allá no acusa al gobierno estadunidense ni británico de que es víctima de una persecución política, como lo hace en México cada vez que le cobran las sumas que adeuda al fisco.

Y aunque parezca increíble, Salinas Pliego sigue adelante con una precampaña de promoción de su imagen pública para su eventual postulación como candidato presidencial en los comicios de 20230, no se sabe aún por cuál partido político de la oposición, si es que alguno tiene el atrevimiento de designarlo a pesar del descrédito público.

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