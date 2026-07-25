Se deslinda Secretaría de la Defensa Nacional de la Academia Doenitz

Aclara que carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas de tipo militares

Staff

Ciudad de México.-La Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que no tiene algún vínculo con la

Academia Militarizada de Marina Doenitz, de Ciudad Madero, Tamaulipas, en la que murió Dafne Zapata Quintos de 13 años hace 10 días.

“Esta Secretaría no guarda relación alguna con la referida academia, ni con algún otro plantel de este tipo”, dijo este sábado en comunicado.

La institución enfatizo que “la Secretaría de la Defensa Nacional carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas de esta naturaleza, de conformidad con el Reglamento Interior de esta dependencia, expedido por la Presidencia de la República mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 2008, donde se derogó cualquier disposición administrativa que contraviniera este ordenamiento”.

La secretaría también consideró que hay “declaraciones e información erróneamente vertida por algunos medios de comunicación”.

Por lo cual publicó su comunicado de prensa de apenas 13 líneas de texto.