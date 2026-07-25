SEP declara ilegal la educación militarizada

La SEP afirma que ninguna escuela de nivel básico puede operar bajo esquemas militarizados.

Por Raúl López García

EXPRESO LA RAZÓN

La muerte de una menor durante un campamento de verano en Tamaulipas provocó un enérgico posicionamiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que declaró que en México no existe autorización legal para impartir educación básica bajo esquemas «militarizados» y advirtió que ninguna práctica de violencia o maltrato puede justificarse como parte de un proceso formativo.

En un comunicado difundido este viernes, la dependencia lamentó el fallecimiento de la adolescente y condenó cualquier acto que vulnere la dignidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que «resulta inadmisible que, bajo una supuesta ‘educación militar’, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad».

El funcionario subrayó que ese tipo de conductas «de ninguna manera pueden ser catalogadas como un método o modalidad de educación, instrucción, formación o disciplina», sino que constituyen «una violación flagrante e inaceptable de los derechos humanos y del principio del interés superior de la niñez».

La SEP dejó claro que la llamada educación militar únicamente corresponde a la preparación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, impartida exclusivamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En consecuencia, enfatizó que no existe disposición normativa que autorice, regule o reconozca la impartición de educación militar en escuelas de nivel básico, ni instituciones con facultades para ofrecerla.

Además, la dependencia anunció que notificará formalmente a las autoridades educativas de las 32 entidades del país que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo las denominaciones «militarizada», «militar», «castrense» o cualquier otra similar que haga referencia a la instrucción o disciplina militar.

Respecto al caso ocurrido en Tamaulipas, la SEP informó que la autoridad educativa estatal emprenderá las acciones conducentes para revisar la autorización otorgada en 2005 y actualizada en 2013 a la institución involucrada, con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Mario Delgado sostuvo que la Nueva Escuela Mexicana fue diseñada bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, donde los estudiantes son reconocidos como sujetos activos de su formación mediante una educación humanista, científica, artística y crítica. «La impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con los fines, principios y objetivos constitucionales y legales», enfatizó.

Con este pronunciamiento, la Secretaría de Educación Pública endureció su postura frente a los planteles que operan bajo la denominación de «militarizados» y dejó claro que ese modelo no tiene sustento dentro del sistema educativo nacional, al reiterar que ninguna forma de disciplina puede estar por encima de los derechos humanos y la protección integral de la niñez.