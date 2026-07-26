Arrolla y mata a adulta mayor

El lamentable accidente ocurrió en calles de la colonia Libertad, al parecer la doñita regresaba de una tienda de autoservicio

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una mujer de la tercera edad perdió la vida la noche del sábado al ser atropellada por un automovilista que circulaba sobre la avenida Zeferino Fajardo, a la altura del antiguo rastro, en la colonia Libertad.

El accidente fue reportado a las 20:30 horas por testigos que solicitaron ayuda a los cuerpos de emergencia. Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron al sitio y, tras revisar a la víctima, la declararon sin vida.

La mujer presentaba una fractura severa en el parietal derecho, además de fracturas en piernas y brazos, lesiones que le provocaron la muerte instantánea.

Como primeros respondientes, oficiales de la Guardia Estatal retuvieron al conductor, un hombre de edad avanzada que tripulaba una camioneta Dodge RAM modelo antiguo.

Al cierre de esta edición, la señora permanecía en calidad de desconocida, aunque se presume que vivía cerca del lugar del atropellamiento. Entre sus pertenencias se le encontró una bolsa de mandado, lo que hace suponer que había acudido a una tienda de autoservicio ubicada sobre el libramiento Naciones Unidas.

De acuerdo con los primeros indicios, la mujer caminaba por la banqueta del lado poniente de la avenida Zeferino Fajardo, en dirección de norte a sur. En ese momento, la camioneta Dodge RAM se desplazaba por el carril contrario de la misma avenida. Al llegar a la altura del antiguo rastro, la peatón intentó cruzar de poniente a oriente, pero fue alcanzada por el vehículo.

Más tarde, agentes de la Unidad General de Investigación acudieron para tomar conocimiento de los hechos.